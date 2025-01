3 ddos-aanvallen die ons land in hun greep hebben deze week

Het is een rumoerige week waar het gaat om cyberveiligheid. Het begon vorig weekend op zaterdagavond bij de TU Eindhoven en het is nog niet opgehouden. Dit zijn 3 ddos-aanvallen die ons land in zijn greep hebben deze week.

TU Eindhoven

Zoals gezegd, het begon met een aanval op de TU Eindhoven. Er werd een enorme piek in verkeer gezien en de systemen zijn hierop snel offline gehaald. Het voordeel is dat de universiteit er hierdoor naar eigen zeggen op tijd bij was. Het nadeel is dat er geen lessen konden worden gegeven en dat voor veel docenten en studenten geen emailverkeer mogelijk was. De IT’ers van de universiteit verwachten dat het netwerk maandag 20 januari weer online is.

“Gebruikers kunnen helaas nog steeds te maken krijgen met storingen die kunnen optreden als gevolg van het resetten. Ook bestaat de mogelijkheid dat er bepaalde systemen ng met problemen kampen. Voor de rest van de week blijven we adviseren dat iedereen voor zichzelf afweegt of het zinvol is om op de campus te komen werken of studeren. Vanaf maandag zal de situatie naar alle waarschijnlijkheid voldoende hersteld zijn om alle reguliere campusactiviteiten mogelijk te maken.”