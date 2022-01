We Proudly Serve Starbucks brengt de toekomst van ‘Self-Serve’ koffie naar Nederland

Dit koffieconcept is ontworpen in de iconische Starbucks-stijl, voor een duidelijke merkherkenning. Het beschikt ook over een volledig digitaal display, waar specifieke berichten aan de consument getoond en gewijzigd kunnen worden, afhankelijk van het tijdstip van de dag en het seizoen van het jaar.

Nestlé Professional introduceert een nieuw, toonaangevend "Self-Serve" koffie concept van het We Proudly Serve Starbucks Coffee Programme. Met dit nieuw ontworpen zelfbedieningskoffieautomaat, als onderdeel van het We Proudly Serve Starbucks Coffee Programme, krijgt koffie voor onderweg een geheel nieuwe beleving en kan de gebruiker zijn eigen drankje naar smaak maken. Nederland heeft de wereldwijde primeur.

Met het oog op duurzaamheid

De koffie corner van het concept is ontworpen met het oog op duurzaamheid en is gebouwd met Forest Stewardship Council (FSC) gecertificeerd hout, PETG plastic en natuurlijke recyclebare metalen. Bovendien is alle koffie die wordt gebruikt in het We Proudly Serve Starbucks® Coffee Program voor 99% ethisch ingekocht en gecontroleerd, om een duurzame en hoogwaardige koffie te bevorderen die een positieve invloed heeft op het leven en de bestaansmiddelen van koffieboeren en hun gemeenschappen.

Nu in Nederland

Vanaf dit jaar zijn de nieuwe automaten te vinden in een beperkt aantal landen in heel Europa, met plannen voor verdere uitbreiding. De eerste zelfbedieningsautomaat staat in een Shell-station in Zuid-Holland en is de afgelopen periode getest. De komende tijd zal het verder worden uitgerold in andere tankstations in Nederland.