​Waarom de crème altijd aan één Oreo-koekje blijft plakken

We noemden gisteren al een aantal heel bijzondere gadgets op, maar er is er nog één die eigenlijk niet in het lijstje had mogen ontbreken. Een groep onderzoekers aan MIT heeft een gadget ontwikkeld om onderzoek te doen op Oreo's. De zwarte chocoladekoekjes met crèmevulling ertussen zijn immens populair, maar komen ook met een aantal vragen. Waarom blijft er bijvoorbeeld altijd alleen vulling plakken aan één kant?

Twee koekkanten en crème Er zijn mensen die Oreo’s eten alsof ze een gewoon koekje zijn, er zijn mensen die ze in de melk dopen en weer anderen ‘schroeven’ eerst de twee koekkanten van elkaar om te kunnen genieten van twee koekjes. Maar bij die laatste eetvariant is het altijd maar moeilijk om de crème maar aan één koekje te laten eindigen. Er blijft toch vaak wat steken. De onderzoekers van MIT hebben gekeken hoe dat komt. In een paper schrijven ze dat Oreo’s een goed voorbeeld zijn van parallelle plaatreometrie, waarbij de koekjes de platen zijn.

Oreo's onderzoeken In een apparaat dat de onderzoekers hebben gemaakt worden Oreo’s bijvoorbeeld tegen de klok in geroteerd waarbij je merkt dat de crème mer wordt uitgesmeerd. De onderzoekers wilden eigenlijk zorgen dat de crème precies eerlijk werd verdeeld tussen de koekjes, maar dat bleek onmogelijk. Het maakt niet uit hoe je roteert, de crème blijft altijd aan één koekje plakken. Het lijkt er volgens de onderzoekers op dat Oreo’s zo worden gemaakt of verpakt dat de omstandigheden ernaar zijn om dit te laten gebeuren. Je kunt wel meer druk zetten, maar dan breken de koekjes. Omdat de vulling ‘papperig’ is, is het onmogelijk om het evenredig verdeeld te zien tussen de koekjes.

Print zelf je Oreometer Voor iedereen die thuis en in de klas ook onderzoek wil doen met Oreo’s, hebben de onderzoekers een open source 3D-geprinte Oreometer online beschikbaar gemaakt. Wie weet wat we nog zullen ontdekken over deze wereldberoemde koekjes? Ondertussen doen wij nog even onderzoek naar de smaak ervan.