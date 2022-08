McDonald’s maakt gouden juwelen van zwerfafval

Familiebedrijf De Vaal, met 150 jaar ervaring over 6 generaties, maakte van zwerfafval stijlvolle 14-karaats gouden juwelen, in samenwerking met experts Lars Jonk en Yvette de Bruijn van Bronze Special Art. Zo ontstond een one-of-a-kind collectie met een grote heb-factor en een bijzonder contrast.

De zeven juwelen, lekker overdreven bling en groot, begonnen hun leven als verpakkingsmateriaal van McDonald’s, maar werden ergens in Nederland achteloos op de grond gekwakt. De restaurantketen raapte ze op, voorzag ze van een laag goud en kristallen, en gaf zo letterlijk glans aan afval. Hoewel de sieraden must have items zijn en een show stopping look maken van je ‘geinige outfit’, zijn ze dus ook een statement tegen rondslingerend vuil.

Vuilnis waardevol maken, dat is wat McDonald’s doet. De restaurantketen introduceert vandaag een super limited edition collectie 14-karaats gouden en vergulde juwelen, gemaakt van echt zwerfafval. Onder andere oorbellen van Fritessaus-bakjes en een ring van een Big Mac-doosje zullen binnenkort te bewonderen zijn bij de happy few die de juwelen mogen dragen.

Hanger van een Franse Frietjes-bakje

Bijna het complete arsenaal aan (weggegooide) McDonald’s-verpakkingen is onder handen genomen. De collectie bestaat uit oorbellen gemaakt van sausbakjes en een Franse Frietjes-bakje en een Milk Shake-beker die te gebruiken zijn als hangers. Daarnaast is McDonald’s zwerfafval vermengd met 14-karaats goud om de andere juwelen te maken: Franse Frietjes-oorbellen, een reversspeld in de vorm van een Milk Shake-beker, een ring van een Big Mac-doosje en een hanger van een koffiebeker.

Nederland schoon, jij bling, iedereen blij

Hebben? Dat kan. Het mooie is: je hoeft er niks speciaals voor te doen. McDonald’s maakt zich hard tegen zwerfafval en deze juwelen zijn bedoeld om goed gedrag van gasten te belonen. De sieraden zijn dan ook niet te koop, maar worden weggeven aan mensen die hun afval ‘gewoon’ in de afvalbak gooien. Dat werkt zo: bij elk van de meer dan 250 McDonald’s restaurants staat één gouden afvalbak en een deurwaarder bepaalt van tevoren bij welke bak en op welk exacte tijdstip de prijzen zullen vallen. Iedere gast die tussen nu en 12 september z’n afval in een gouden bak gooit, maakt zo automatisch kans op een van de glimmers. Nederland schoon, jij bling, iedereen blij.

Strijd tegen zwerfafval

De actie komt niet uit het niets vallen. McDonald’s zet zich al jaren in tegen zwerfafval. In elk restaurant houdt gemiddeld één werknemer zich bijvoorbeeld bezig met het opruimen van rondslingerend vuil in een brede straal rondom de restaurants. Daarnaast gebruikt de keten steeds duurzamere verpakkingen: plastic rietjes behoren tot de verleden tijd, steeds meer producten in een wikkel in plaats van een doosje en het kunststof bestek is vervangen door FSC-gecertificeerde houten exemplaren.

De stijlvolle zwerfafval-collectie is beschikbaar tot en met 12 september en iedereen die z’n afval in een van de gouden McDonald’s actie-afvalbakken gooit, doet automatisch mee.