​De Infinity Bike is een fiets zonder wielen

Het is voor veel mensen ondenkbaar: een fiets zonder wielen. De Infinity Bike is precies dat en heeft zelfs al prijzen gewonnen voor dit bijzondere design. Hoe het dan werkt? Nou, stiekem bestaat deze stalen ros wel uit een soort wiel, maar dan ongeveer zoals dat van een tank. Een rupsband dus.

In Nederland denken we alles te weten over fietsen, maar stiekem kunnen mensen in andere landen er ook wat van. De ontwerper Stephen Henrich bijvoorbeeld. Hij komt uit Duitsland en ontwikkelde de Infinity Bike: een pareltje.

Rupsbanden

Wel een bijzondere rupsband, want hij loopt in een acht op zijn zijkant (bij veel mensen bekend als een oneindigheidssymbool, vandaar de naam: Infinity). Het is nog een prototype, maar uiteraard wordt er volop gehoopt dat deze bijzondere fiets ook waarheid wordt. Immers betekent het een stuk minder onderhoud, geen banden meer plakken en nog een heel goede look ook. De Infinity Bike is een strand- en stadscruiser die wordt aangedreven door een centraal gedeukt wiel met 8 versnellingen. Volgens de ontwerper is hiermee ‘vierwielaandrijving’ mogelijk.



Stephen ontwierp de fiets al in 2009, maar heeft er nu een ge-3d-print model van gemaakt. Eerder maakte hij ook al ge-3D-printen schoenen die doen denken aan Jeezy’s -of Crocs-. Kortom, hij houdt er wel van om dingen net even anders te bedenken en ze ook nog daadwerkelijk te maken door 3D-printen. Deze fiets is nu alleen nog een klein niet-werkend ge-3D-print model, maar de animatie belooft dat daar best meer in zou kunnen zitten.