Bekijk nu de trailer van Winnie The Pooh: Blood & Honey 2

Liefhebbers van het slasher horror-genre kunnen er even lekker voor gaan zitten. Vandaag was de release van de trailer van Winnie the Pooh: Blood and Honey 2. Na het succes van het eerste deel wordt op 30 mei 2024 het universum van Winnie de Poeh uitgebreid: Dit keer zien we naast de honingbeer en Knorretje, óók vriendjes Teigetje en Uil. Zij helpen mee om wraak te nemen op Janneman Robinson.

Vorig jaar is het eerste deel van Winnie the Pooh: Blood and Honey ontzettend goed ontvangen, al waren de meningen soms wat verdeeld. In deel 1 zagen we hoe Janneman Robinson hen in de steek laat om naar de universiteit te gaan. Poeh en Knorretje veranderden in monsters en waren niet alleen nog maar hongerig naar honing.

Het tweede deel

In deel twee van Winnie the Pooh: Blood and Honey worden Winnie en Knorretje vergezeld door Uil en een doorgedraaide Teigetje. Met zijn vieren zijn ze uit op wraak op hun voormalige vriend Janneman Robinson. In onderstaande trailer krijgen we alvast een voorproefje op de film, waarin we kijken naar het verleden van Robinson, een bloederige massamoord en een blik op de hel… Kan Robinson zijn oude vriendjes nog stoppen?