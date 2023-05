​Zo werken bedrijven aan hun online vindbaarheid

De laatste jaren hebben bedrijven hun concurrentie fors zien toenemen, met name op het internet. In de basis heeft iedere ondernemer de mogelijkheid een website te bouwen, om vervolgens consumenten weg te trekken bij bestaande bedrijven. Het maakt het voor deze ondernemers steeds lastiger zich te onderscheiden. Een goede service wordt immers ook door de concurrent geboden. Om het hoofd boven water te kunnen houden in de komende jaren wordt het steeds belangrijker om online vindbaar te zijn. Verschillende technieken kunnen worden toegepast om die vindbaarheid te verbeteren. Het toepassen van linkbuilding is er een voorbeeld van. Veel bedrijven vertrouwen voor de toepassing ervan op een extern bureau. Linkbuilding levert in de basis een positieve bijdrage aan de vindbaarheid van een website, maar kan bij een verkeerd gebruik ook averechts werken.



Theorie achter linkbuilding voor websites

Linkbuilding is een van oorsprong Engelse term, gebruikt voor het opbouwen van een linkprofiel voor een website. Een linkprofiel is feitelijk een netwerk van verwijzingen vanaf externe websites. Deze verwijzingen worden ook wel backlinks genoemd. De backlinks komen in verschillende vormen voor. Het kan een losse verwijzing zijn, bijvoorbeeld op een pagina met partners, maar ook een verwijzing die in een artikel opgenomen is.

Backlinks kunnen een averechts effect hebben

Voor deze backlinks geldt dat ze slechts positief werken, wanneer ze worden geplaatst op een relevante website. Denk aan een website, waarvan het onderwerp overeenkomt met het onderwerp van de website van een ondernemer. Mocht een verwijzing in een artikel geplaatst worden, dan moet die relevantie ook gelden voor dat individuele artikel. Daar komt bij dat de SEO-waarde van een externe website bij voorkeur hoger moet zijn dan de SEO-waarde van de eigen website. Een linkbuilding bureau heeft de tools om deze SEO-waarde vast te kunnen stellen.

Linkbuilding is een onderdeel van zoekmachine optimalisatie

Wie zich verdiept in linkbuilding zal al snel opmerken dat het onderdeel is van SEO; Search Engine Optimization. In het Nederlands wordt het ook wel zoekmachine optimalisatie genoemd. SEO bestaat in de basis uit drie elementen. Naast linkbuilding zijn ook het toevoegen van content aan de eigen website en een technische optimalisatie er onderdeel van. Het is voor organisaties die hun online vindbaarheid willen verbeteren belangrijk zich op ieder van deze componenten te richten. Uitsluitend kiezen voor linkbuilding zal niet leiden tot een optimalisering van de resultaten.

Hulp van een linkbuilding bureau inschakelen

Een linkbuilding bureau helpt organisaties over het algemeen niet uitsluitend met linkbuilding. Men kan daarnaast ondersteuning bieden bij het optimaliseren van bestaande content en het creëren van nieuwe content, evenals bij het uitvoeren van een technische optimalisatie. Dat laatste omvat onder meer het gebruik van een Content Delivery Network (CDN) en bijvoorbeeld het automatisch comprimeren van afbeeldingen. Aspecten die de laadsnelheid van een website verbeteren.