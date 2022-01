​Werk jij al met een boekhoudprogramma?

Een ondernemer is gemiddeld 9 uur per maand kwijt aan het doen van de administratie. Dit kan natuurlijk veel efficiënter. Door te werken met een slim boekhoudprogramma bespaar je tot wel 73% van je tijd. Zo worden handmatige werkzaamheden geautomatiseerd en loop je minder risico op fouten. Ook biedt het jou de mogelijkheid om grip te houden op je cashflow en werk je gemakkelijk samen met je accountant. Zo houd je tijd over voor wat er echt toe doet: ondernemen.



Verlaag de administratieve druk

Eén van de belangrijkste uitdagingen voor ondernemers is het verlagen van de administratieve druk. Met het gebruik van een boekhoudprogramma en salarissoftware kan het aantal uur wat wordt besteed aan de financiële administratie aanzienlijk worden verlaagd. Zo worden veel handmatige administratieve handelingen geautomatiseerd, zoals het automatisch herkennen en verwerken van je facturen en een automatische koppeling met je bank. Dit bespaart je een hoop tijd.

Houd grip op je cashflow met behulp van je boekhoudprogramma

Een gezonde cashflow is cruciaal voor je onderneming. Je hebt immers geld nodig om je bedrijf draaiende te houden. Wacht jij tot het einde van de maand met het versturen van je facturen? Zonde! Want hoe langer je wacht met versturen, hoe langer jij moet wachten op je geld. Dit kan dus beter. Met behulp van een boekhoudprogramma bespaar je niet alleen tijd, maar voorkom je fouten en verstuur je gemakkelijk facturen met een professionele lay-out. Heb je een factuur verstuurd? Dan krijg je automatisch een melding wanneer deze niet wordt betaald en wordt er automatisch een betalingsherinnering verstuurd. Is een factuur wel betaald? Dan wordt dit middels het boekhoudprogramma automatisch verwerkt in je boekhouding. Wel zo handig toch?

Werk slim samen met je accountant

Slim samenwerken met je accountant of boekhouder kan een stimulans zijn voor je bedrijf. Online samenwerken is hierbij de kracht. Door samen te werken in een gezamenlijk, online dashboard vanuit jouw boekhoudprogramma, voorzie jij jouw accountant van de actuele cijfers, kun jij jouw documenten gemakkelijk uploaden en kan hij een hoop taken van je overnemen. Ook is je accountant hierdoor beter in staat om jou te adviseren over financiële beslissingen. Klinkt goed toch? En zo kun jij

doen wat er echt toe doet: ondernemen. Werk jij al met een boekhoudprogramma?

Werken met een boekhoudprogramma biedt dus vele voordelen. Met Exact Online Boekhouden til jij je boekhouding naar een volgend niveau. Ruim 550.000 bedrijven vertrouwen voor hun cijfers op het online boekhoudprogramma van Exact. Jij ook?

Photo by rawpixel.com from Pexels