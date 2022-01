​Waarvoor gebruik je UTP-kabels?

Je hebt een nieuwe UTP-kabel nodig en vraagt je af waar je dan naar zou moet kijken om de juiste te krijgen. Een UTP-kabel wordt ook wel de internet kabel of de ethernet kabel genoemd. Deze kabel wordt gebruikt voor telefonie en computernetwerken en bestaat uit gedraaide aderparen. Deze kabels zijn vaak een stukje dikker dan bijvoorbeeld oplaadkabels en je kunt ze herkennen aan bepaalde kleurcoderingen. Deze soort kabels worden binnenshuis veel gebruikt en je zult ze daarom vast wel eens gezien hebben. Je ziet de kabels vaak in een patchpaneelof gewoon in je meterkast.



Toepassingen voor UTP-kabels

UTP-kabels worden meestal gebruikt om gegevenszenders aan te sluiten op gegevensontvangers. Denk bijvoorbeeld aan jouw televisie aansluiting met jouw router. UTP-kabels zijn ideaal voor gebruik in netwerken die signalen met hoge snelheid en lage latentie moeten verwerken. UTP-kabels worden voornamelijk gebruikt binnen gestructureerde bekabelingssystemen. Deze kabels zijn speciaal ontworpen voor de overdracht van digitale signalen met hoge snelheid. Ze zijn te vinden in netwerktoepassingen, zoals bedrading van gebouwen, waar ze een betrouwbaar transmissiepad bieden voor snelle datadiensten. Ze zijn ook te vinden in elektronische testapparatuur, waar ze een betrouwbare verbinding vormen tussen het instrument en de afstandsbedieningen voor geavanceerde diagnose- en testtoepassingen.

De verschillende soorten kabels

Er zijn verschillende soorten categorieën UTP-kabels. Degene die je het meest zult zien zijn de CAT5e kabel en de CAT6 kabel. Nu hoor ik je denken, wat is het verschil tussen deze twee. Dat is niet zo heel ingewikkeld. De CAT5e kun je gebruiken met een bandbreedte van 100 mhz en de CAT6 met een bandbreedte van 250 mhz. Je kunt met een CAT6 dus meer data verwerken dan dat met een CAT5e kabel. Je zou dit verschil kunnen vergelijken met een snelweg van enerzijds 3 banen en anderzijds 6 banen. Je hebt daarnaast ook nog een CAT6a en CAT7 kabel.

Hoe kies je de juiste UTP-kabel

Bij het kopen van een UTP-kabel dien je dan ook met een hoop dingen rekening te houden en dat is niet altijd makkelijk. Van belang is in ieder geval dat je goed kijkt naar wat jij nodig hebt, waar je het voor gaat gebruiken en wat daarbij aansluit. Wil je bijvoorbeeld veel data gebruiken, wil je veel snoeren, of maar weinig en moet je er bijvoorbeeld een patchpaneel kopen omdat je deze nog niet had? Dit zijn dingen waar je over na moet denken voordat je overgaat tot de koop van een UTP-kabel. Uiteindelijk wil je er natuurlijk niet te lang over nadenken en moet je uiteindelijk de knoop doorhakken, lukt dit niet? Vergelijk online alle extra informatie en zorg ervoor dat jij de juiste kiest.

[Fotocredits - Yanawut Suntornkij © Adobe Stock]