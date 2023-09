​Waarom een bv starten zo gek nog niet is

Het lijkt soms alsof er alleen ZZP’ers zijn en de gevestigde orde van bedrijven, maar er zit nog zoveel tussenin. Een stichting, een VOF, maar ook een bv zou beter bij je kunnen passen, afhankelijk van wat je doet. In dit artikel zetten we uiteen wat een bv oprichten inhoudt en waarom het helemaal zo gek nog niet is.



BV: de basics

Een bv is een besloten vennootschap, een rechtsvorm waarbij de bestuurders niet direct aansprakelijk zijn. Als in: ze hoeven niet bang te zijn voor hun privévermogen als er schulden bestaan binnen het vennootschap. Echter betekent dat niet dat iedereen altijd vrijuit gaat: het kapitaal van een bv is verdeeld in aandelen en dus heb je wel duidelijk te zijn naar aandeelhouders. Zij beslissen bovendien mee over wat er in het bedrijf gebeurt, naast dat ze in sommige gevallen aanspraak kunnen maken op de winst. Er zijn verschillende vormen te kiezen binnen die aandelen, maar een bv betekent altijd wel dat men met aandeelhouders te maken krijgt. Dat kan er echter ook maar één zijn: er bestaan namelijk kleine bv’s met maar één bestuurder, die ook de enige aandeelhouder is.

Een bv oprichten

Als je een bv wil oprichten, dan moet je daarvoor naar de notaris voor een notariële akte met statuten. De notaris schrijft je bv vervolgens in op het handelsregister van de KvK. Daarnaast moet er tenminste 1 eurocent in de vennootschap worden gestort. In geld of in goederen. Belanghebbenden van je bedrijf gaan in het UBO-register bij de KvK, dit zijn mensen die meer dan 25 procent van de aandelen in handen hebben. Houd qua kosten rekening met de notaristarieven (tussen 600 - 1.100 euro) en de kosten van de KvK, die 75 euro rekent voor je bv. Maar je kan er ook voor kiezen een externe partij dit als Firm24 dit te laten doen. Daar hanteren ze scherpere tarieven, bieden een gratis checkgesprek en zijn altijd bereikbaar. Zodat jij je kan volledig kan richten op datgeen je graag doet: ondernemen.

Je verplichtingen

Als bv ben je verplicht om elk jaar jaarstukken op te stellen en bij de KvK achter te laten. Daarnaast dien je als rechtspersoon belastingaangifte te doen en btw af te dragen over de behaalde winst. Blijf je bv onder de 20.000 euro per jaar, dan kun je van de kleine ondernemingsregeling gebruik maken en dat scheelt je btw berekenen. Een andere verplichting is dat er loonheffing berekend moet worden over het salaris van jou als directeur. Als je bovendien meer dan 5 procent van de aandelen in handen hebt, dan ben je directeur-grootaandeelhouder en daarvoor moet je volgens de Belastingdienst een marktconform salaris aan jezelf betalen. Sowieso heb je veel met de Belastingdienst te maken: de bv moet vennootschapsbelasting betalen over de winst. Betaal je als bv dividend aan aandeelhouders, dan moet je dividendbelasting inhouden. Tot slot is er ook nog de uitkeringstoets, die je moet doen als je als bestuurder geld onttrekt uit de bv. Je onderzoekt daarin als bestuur of er voldoende geld in de bv zit.

Veel moetjes, maar je hebt in ieder geval geen persoonlijke aansprakelijkheid voor schulden binnen de bv. Tenzij je er wanbestuur wordt gepleegd, want dan ben je volledig aansprakelijk, maar in principe heb je dus iets minder financiële zorgen als je een bv runt: dat is als zzp’er net even anders. Je hebt meer rechtsbescherming als bv: je privévermogen (dus ook je bezittingen) zijn privé en als je failliet zou gaan, dan zou dat het bedrijf zijn, in plaats van jouw huis en inboedel. Je moet er ook veel voor doen, zo’n bv, maar voor je eigen veiligheid kan het in sommige gevallen zeker weten een betere keuze zijn.

Vind je het moeilijk om te bedenken of een bv iets voor jou is?