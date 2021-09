Waar vind je de juiste marketeers die kunnen worstelen met een enorme hoeveelheid data

Data wordt steeds belangrijker om de juiste marketing strategieën te ontwikkelen. Maar juist deze data en de toenemende beschikbaarheid en toepassing hiervan wordt gezien als de grootste uitdaging voor de toekomst. De uitdaging ligt er in het vinden van de juiste mensen om deze data gericht toe te passen. Dit blijkt uit de 5de editie van het Brand Growth Onderzoek van DVJ Insight onder meer dan 2000 marketing professionals in Europa. 72% van deze professionals zien de uitdaging om de juiste mensen te vinden.

Belangrijkste resultaten en conclusies

Google trends laat al zien dat er steeds meer aandacht is voor data. Als we het zoekvolume van de laatste 10 jaar op een rijtje zetten, dan zien we een toenemende aandacht voor data. De laatste jaren is niet zozeer de hoeveelheid data trending, maar met name de wijze waarop met deze data moet worden omgegaan.

Centraal in het onderzoek staat het ophalen van de belangrijkste drijfveren voor succes. 72% van de succesvolle bedrijven (‘winners’) maakt meer gebruik van Data-Driven Decision Making tegenover 39% van de bedrijven die dat niet of minder doen en ook minder goed presteren (‘losers’). Niet eerder was het verschil tussen winners en losers zo groot. De juiste toepassing van data blijkt belangrijker te zijn dan “consistent” marketingbeleid, innovatie en het kiezen van het juiste mediabeleid en is daarmee beslist geen hype. Dit bleek ook al uit ander door DVJ uitgevoerd onderzoek onder marketeers waar hetzelfde percentage, 72% van alle marketing professionals, aangaf dat de toenemende complexiteit van het gebruik van data de grootste impact zal hebben op het marketing vak in de toekomst.

Interessante uitkomst is dat van alle uitdagingen die marketing professionals zien bij het integreren van data, het hebben van de juiste mensen de grootste is. In de ontwikkeling van op “ervaring en buikgevoel” naar het “volledig data gedreven” gaat het niet meer om het vinden van de juiste data of het gebruik van de juiste tools maar om uit die enorme hoeveelheid data die er is de juiste beslissingen te nemen. “Bepaal wat echt belangrijk is, durf te kiezen en focus je vooral op die KPI’s”, aldus Lucas Hulsebos, CEO DVJ Insights.

Over het onderzoek

DVJ voert jaarlijks onderzoek uit onder marketeers om beter te begrijpen wat de drivers voor groei zijn. Doel is om te leren hoe marketing zich het beste kan organiseren voor groei. Het onderzoek is voor het 5e jaar uitgevoerd en dit keer onder meer marketeers dan ooit. Ruim 2.000 marketeers in Europa deden mee aan het onderzoek. Aanvullend op dit kwantitatieve onderzoek voert DVJ Insights het hele jaar door honderden visiegesprekken met Chief Marketing Officers en Insights Managers over wat er speelt in de markt en voor welke uitdagingen ze staan. Deze visiegesprekken worden gebruikt om de redenen achter de bevindingen te begrijpen.

Alle resultaten over hoe marketeers uit heel Europa aankijken tegen merkgroei en de rol van data worden gepresenteerd tijdens het Brand Growth Event op donderdag 30 september aanstaande. In een twee uur durend virtueel programma delen interessante sprekers uit de wetenschap en praktijk hun visie en best practices in relatie tot het thema Data-Driven Decision Making.