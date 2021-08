Van statushouder tot IT-specialist

IT-specialist

Na een pilot met vier statushouders is het snel gegaan. Motopp is nog maar net een jaar bezig en heeft nu al meer dan 30 statushouders opgeleid en succesvol ondergebracht bij een bedrijf. Via een intensief traineeship worden de deelnemers binnen drie maanden omgeschoold tot IT-specialist. Merijn: ‘’Een kennismakingsgesprek en assessment zijn van belang in het wervingsproces. Iemand moet wel over een sterk analytisch denkvermogen en cijfermatig inzicht beschikken. Echter letten wij er niet op of je alles al in huis hebt, meer of je de motivatie hebt om te leren.’’ Bij Motopp ligt de focus niet alleen op de technische kant maar ook de persoon zelf staat centraal. De deelnemers krijgen een persoonlijke carrière coach toegewezen en gaan aan de slag met personal leadership. ‘’Het is mooi om te zien wat deze drie maanden kunnen doen. Je moet bedenken dat deze statushouders een zware tijd achter de rug hebben en na het traineeship zie je ze lachen, durven ze mensen aan te spreken en zich te uiten. Echt een wereld van verschil.’’ aldus Merijn.

Na de intensieve training gaan de IT-specialisten meteen door in een baan bij een opdrachtgever waar ze een jaar kunnen werken. Gedurende dat jaar blijft Motopp begeleiding geven door middel van aanvullende cursussen, conferenties en loopbaancoaching. Merijn: ‘’Zodra de kandidaten bij een opdrachtgever beginnen, krijgen ze een vast contract bij Motopp om zekerheid te bieden.’’ Het doel is uiteindelijk dat de deelnemers na dat jaar een contract krijgen aangebonden bij de opdrachtgever.

Motopp wil gelijke kansen creëren voor iedereen

Sarah Washim en Fadi Sahen zijn deelnemers van dit traineeship. Sarah: ‘’In Pakistan heb ik Business Administration gestudeerd maar door Covid werd het lastig voor mij om een baan te vinden in Nederland. Ik wilde hier een solide toekomst voor mezelf bouwen dus een baan in de IT leek mij wel wat. Ik had helaas niet de ervaring maar wel de motivatie om te leren. Ik ben zo dankbaar dat Motopp mij de kans heeft gegeven om mezelf te ontwikkelen. Het traineeship is soms een rollercoaster omdat het helemaal nieuw is voor mij maar Motopp geeft professionele begeleiding. Motopp voelt als thuis en ik voel me gezegend dat ik elke dag mag leren.’’ Fadi komt uit Syrië en is nu 5,5 jaar in Nederland. Via Motopp is hij aan een baan in de IT gekomen. ‘’Ik wilde eigenlijk gaan studeren in Nederland maar omdat je daar Nederlands niveau A voor nodig hebt, lukte dat helaas niet. Motopp geloofde in mij en hebben mij alle trainingen gegeven om in de IT aan de slag te gaan. Via hen werk ik nu voor een groot Nederlands bedrijf waar ik ook Nederlandse lessen krijg. De mensen van Motopp zien je als persoon en ze hebben mij weer hoop gegeven. Dit is een levensveranderende ervaring.’’ vertelt Fadi.

Omdat Motopp het doel heeft om gelijke kansen te creëren voor iedereen, wil het bedrijf binnen vier jaar in meer dan 10 landen actief zijn en per jaar meer dan 1000 statushouders opleiden. Motopp gelooft in een wereld vol mogelijkheden waar iedereen een eerlijke kans krijgt om hun potentieel te maximaliseren, ongeacht hun achtergrond.

[Fotocredits - NDABCREATIVITY ©️ Adobe Stock]