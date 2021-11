Tech en ambacht ontmoeten elkaar

In modeland is er een bijzondere samenwerking ontstaan. De investeerder Adriaan Mol, slaat de handen ineen met een andere investeerder, namelijk Sebastian Monteban om schoenmerk ETQ naar een next level te brengen. Adriaan Mol heeft zijn succes behaald met het opzetten van provider Mollie heeft opgezet en vervolgens Messagebird. Sebastian Monteban heeft zijn sporen verdient met zijn snelgroeiende e-juwelier imperium Brandfield welke hij onlangs verkocht heeft.

Het schoenenbedrijf ETQ zelf is o.a. opgericht in 2010 door Patrick van der Woude en Hugo Castermans. “Ik ken niemand die het vak van het schoenen maken zo goed beheersen als de jongens van ETQ. Samen zorgen we ervoor dat meer consumenten dat gaan ontdekken” aldus Monteban.

De volgende stap is een sprong

Deze samenwerking ging gepaard met een miljoenen inevestering en zorgt dat het merk ETQ haar productinnovatie kan versnellen en haar vleugels uitslaan naar landen als de UK, Duitsland en Frankrijk, ook zullen zij de focus op de thuismarkt intensiveren. De oprichter van ETQ, Patrick van der Woude, is trots op de samenwerking. “Hierdoor kan ik mij volledig concentreren op mijn levenswerk: de essentiële schoen perfectioneren.” Het voortdurend verbeteren van enkele basis modellen is volgens hem wat de man van morgen nodig heeft. “Het is als de Porsche 911, de essentie van het model blijft onaangetast, iconisch, maar onder de motorkap schuilen de laatste technologieën.” Het ETQ productportfolio zal de komende maanden worden uitgebreid met nog meer wardrobe essentials zodat er een totaalaanbod ontstaat van essentiële schoenen voor iedere gelegenheid. “Onze schoenen moeten de dagelijkse hype voorbij wandelen”.

Designfilosofieën

ETQ hanteert de volgende designfilosofieën; minimalistisch, tijdloos en architectonisch. In de afgelopen 10 jaar is het ontwerp van de schoen vrijwel hetzelfde gebleven, terwijl de constructie en het comfort keer op keer zijn verbeterd. Collecties van ETQ zijn o.a te vinden bij Nederlandse retailers als 1 Amsterdam, Calico Jack, De Bijenkorf en Baskèts.