Sneller groeien op Bol.com met krediet van Floryn

Als verkooppartner van het retail platform bol.com krijg je van fintech platform Floryn de kans om sneller groei te realiseren door gebruik te maken van hun kredieten. En dat je ook niet lang hoeft te wachten op inzichten of het financieel mogelijk is of niet voor jou bedrijf is een mooie bijkomstigheid.

Innovatieve technologie

Floryn maakt gebruik van innovatieve technologie zoals machine learning om kredietaanvragen snel te kunnen beoordelen. Het fintech platform kijkt niet naar gedateerde jaarrekeningen, maar met behulp van een koppeling worden banktransacties en andere databronnen - zoals bol.com verkopen - real-time geanalyseerd. Een verkooppartner van bol.com heeft binnen 2 minuten inzicht in zijn financiële gezondheid en mogelijkheden. Daarnaast is een financiering tot €3 miljoen binnen 24 uur geregeld.





Omzet e-commerce bedrijven toegenomen

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is de omzet van e-commerce bedrijven dit jaar toegenomen met 59%. Bij multichannel e-commerce bedrijven is dit zelfs 86% ten opzichte van een jaar eerder. Ook Floryn heeft de afgelopen jaren het aantal kredietaanvragen van e-commerce bedrijven flink zien toenemen en zag de eerste helft van dit jaar haar uitstaande leningen met 44% stijgen. “We zien dat ondernemers weer positief gestemd zijn om te investeren en daardoor een grotere behoefte hebben aan werkkapitaal, in de e-commerce sector in het bijzonder.” zegt Sven van der Biezen, CEO en medeoprichter van Floryn. “In samenwerking met bol.com kunnen we nu veel e-commerce ondernemers helpen om hun groei en ambities te realiseren.”





Hogere acceptatiegraad

Floryn wordt gedreven door technologie, data en processen, waardoor het fintech platform veel efficiënter en nauwkeuriger is dan banken, met als resultaat een hogere acceptatiegraad. Floryn wil met deze nieuwe vorm van krediet voor partners van bol.com haar positie als financier in de e-commerce markt vergroten. Voor partners onderscheidt bol.com zich door dichtbij te zijn, door te laten zien dat bol.com de partner echt snapt. Bol.com denkt bij alle ontwikkelingen eerst aan de ontwikkeling van het platform. Bol.com wil verkopers helpen om aan de toenemende vraag van verkopen op het platform te kunnen blijven voldoen en ondernemen daarbij zo makkelijk mogelijk te maken.