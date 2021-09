ShowHeroes Group lanceert audience-targetingtechnologie voor CTV

Dit maakt het mogelijk voor adverteerders om heel nauwkeurig op hun doelgroep te richten binnen CTV. Zo nauwkeurig kon het tot nu toe nog niet. De ShowHeroes Group is het bedrijf die deze nieuwe technologie, SemanticHero, lanceert. Doordat de AI-aangedreven technologie meerdere bronnen, waaronder metadata en EPG-gegevens, combineert, is SemanticHero in staat om de volledige context van CTV-inhoud te begrijpen. De eerste adverteerders die in Nederland gebruik gaan maken van de nieuwe technologie zijn onder andere de Bijenkorf en MSc Cruises.

61,5 miljoen huishoudens

Aanleiding voor de productontwikkeling is de enorme toename van het gebruik van CTV, het on demand bekijken van videocontent via een internetverbinding op een normale tv. Na jarenlang uitsluitend als ‘trend’ te zijn neergezet, hebben het veranderende (kijk)gedrag en de technologie ervoor gezorgd dat in de vijf grootste Europese landen 50% van alle huishoudens een tv in huis heeft waaraan CTV kan worden gekoppeld. Dit komt neer op 61,5 miljoen huishoudens. Van deze groep CTV-kijkers, vooral een jongere en doorgaans moeilijker te bereiken doelgroep, bekijkt 91% de advertenties die rondom deze online video’s worden getoond.

Erik Dubbeldeman, Country Manager ShowHeroes Group Nederland, geeft aan dat er een enorm marktpotentieel is door het groeiende aantal tv-schermen met internetverbinding en het feit dat de advertentiekosten ver onder de traditionele commerciële tv-tarieven liggen. Dubbeldeman: “Met zoveel voordelen is het heel logisch en onoverkomelijk dat steeds meer adverteerders het grote tv-scherm via CTV-advertentieverkoop willen bereiken.”

Geen Concurrentie

De lancering van SemanticHero voor CTV gebeurt onder leiding van Sarah Lewis, Global Director CTV bij ShowHeroes Group en voormalig SpotX-executive. Met haar kennis en ervaring op het gebied van programmatic advertising durft Lewis te stellen dat er in de markt geen enkele ad-techpartij is die zo nauwkeurig content op de CTV-markt kan targeten als SemanticHero. Lewis: “Veel leveranciers vertrouwen op basis herkenning van trefwoorden of objecten om de context van een digitale video te bepalen. Maar deze tools zijn niet geavanceerd genoeg in een tijd waarin het streamen van videocontent zowel snel als veelzijdig is.”

De Context in detail begrijpen

Ilhan Zengin, founder en CEO van ShowHeroes Group, bevestigt dat de technologie uniek is in haar soort: “SemanticHero voor CTV integreert rechtstreeks met de uitgever om toegang te krijgen tot een breder scala aan data, waaronder videometadata, EPG-gegevens en trefwoordanalyse. Dit wordt vervolgens geëxtraheerd en in de semantische database van ShowHeroes getrokken. De semantische concepten en het sentiment van de inhoud worden vervolgens geïdentificeerd om de context in detail te begrijpen. Deze inzichten worden verwerkt voor CTV-advertentietargeting die nauwkeurig overeenkomt met een merk met positieve, relevante inhoud. Een voorbeeld kan een advertentie zijn voor een elektrische auto die wordt gecombineerd met premium CTV-content over auto’s, duurzaamheid of groene technologie.”