SAP Nederland benoemt Jeroen van der Lingen tot Managing Director

SAP heeft Jeroen van der Lingen benoemd tot Managing Director voor Nederland. Zijn voorganger Rinse Tamsma heeft na 3 jaar gekozen voor een andere uitdaging binnen SAP.

Jeroen van der Lingen is sinds 1989 werkzaam bij SAP en heeft meerdere strategische functies bekleed. Zo heeft hij recentelijk de SuccessFactors-activiteiten van SAP in EMEA-Noord geleid. Daarnaast heeft hij in de afgelopen 11 jaar functies bekleed als Country Manager voor SAP Zweden, Head of Education EMEA, Managing Director van SAP Nordics en Head of Services Sales voor de EMEA-regio. Hij startte zijn carrière binnen SAP als R/2-consultant in Duitsland.

Groeistrategie

In zijn nieuwe functie als Managing Director ligt de focus voor Jeroen van der Lingen op verdere innovatie met onder meer RISE with SAP: een pakket van oplossingen, diensten en een cloudinfrastructuur die de digitale transformatie vereenvoudigt. Daarnaast gaat hij zich richten op het realiseren van de ambitieuze groeistrategie in ons land.

Leiderschap

Van der Lingen kent de SAP-organisatie niet alleen door en door, hij heeft de afgelopen jaren ook bewezen over zowel strategisch als commercieel en operationeel leiderschap te beschikken. Hij brengt enorm veel IT-expertise met zich mee en weet exact wat de cruciale rol is van digitalisering voor het bedrijfsleven. Hij heeft bovendien een schat aan ervaring opgedaan bij het aansturen van grote transformatieprojecten.

Van der Lingen: “Onder leiding van Rinse Tamsma is de vraag naar cloudoplossingen duidelijk gegroeid, zijn er belangrijke strategische partnerships met klanten opgezet en zijn we een bedrijf geworden met meer diversiteit. Ik wil hem bedanken voor de resultaten die hij in de afgelopen 3 jaar heeft bewerkstelligd en zal zijn transformatieve strategie voortzetten.”

“De pandemie heeft een grote invloed gehad op de manier waarop bedrijven zakendoen. Zaken als flexibiliteit, weerbaarheid en operationele excellentie zijn nog belangrijker geworden dan voorheen. Ik kijk er enorm naar uit om verdere groei in Nederland te realiseren en onze klanten te helpen om te excelleren in deze omstandigheden en uit te groeien naar intelligent enterprises.”