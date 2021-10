Sanquin speelt spelletjes met sollicitanten

En daar wil jij echt wel aan meedoen als sollicitant, want tijdens deze bijzondere sollicitatie experience sluiten ze je op in een escape room. Dit lanceert Sanquin in een arbeidscampagne met de spannende boodschap : Werken bij Sanquin… alsof er leven van afhangt. Met die boodschap wil Sanquin nieuwe medewerkers aantrekken die willen werken voor een innovatieve en dynamische organisatie die levensreddend werk verricht. Ook solliciteren wordt spannend. Kandidaten staat namelijk een verrassend element in de sollicitatieprocedure te wachten: een escape room op het Sanquin hoofdkantoor.

CEO Tjark Tjin-A-Tsoi legt uit waarom voor deze aanpak gekozen is: “Sanquin is vastbesloten om toonaangevend te blijven en de maatschappelijke waarde van de organisatie verder te vergroten. Om dat te realiseren implementeert Sanquin een innovatieve nieuwe strategie, gericht op redden van levens en het verbeteren van de gezondheid van donor, patiënt en samenleving. We zijn op zoek naar toptalenten die hieraan willen meebouwen. Dat wil zeggen, we zijn niet op zoek naar zomaar IT-specialisten, laboranten of medewerkers bloedafname. We zoeken naar mensen die onderdeel willen zijn van iets groters, werk met betekenis. Dat is precies wat Sanquin te bieden heeft. Je wordt onderdeel van een groter geheel; van een team dat levensreddend werk doet.”

Werken… alsof er leven van afhangt

Of je nou bij Sanquin Research werkt, op een locatie van de Bloedbank, bij een van de innovatieve ondernemingen van Sanquin of op het hoofdkantoor bij Sanquin ICT: iedere medewerker is een onmisbare schakel in het grotere geheel en doet in die zin levensreddend werk. De campagnebeelden illustreren die gedachte. Op de voorgrond zie je ‘gewone’ medewerkers in hun alledaagse situatie, bijvoorbeeld achter een computerscherm. Op de achtergrond speelt zich echter een spannende situatie af: Sanquin levert met spoed bloed af bij de spoedeisende hulp of vervoert een lading bloed via een medische drone.

Bloedstollende sollicitatie

Om de boodschap ‘Werken… alsof er leven van afhangt’ kracht bij te zetten, worden kandidaten daadwerkelijk op de proef gesteld in een escape room. Aan hen de vraag: ben jij in staat om een leven te redden? In de escape room moeten kandidaten in een kort tijdsbestek een zak bloed veiligstellen door verschillende quests op te lossen en de zak bloed te redden uit de Pater Noster, de machine waarin bloed wordt bewaard. Lukt dat? Dan ben je geschikt om bij Sanquin te werken.

Een bijzondere kennismaking

Gedurende de campagneperiode kunnen sollicitanten de escape room fysiek spelen op het hoofdkantoor van Sanquin in Amsterdam. Na de campagne kan de escape room online gespeeld worden. Fijn om te weten voor sollicitanten: de escape room is geen assessment. Het is bedoeld als fun element in de sollicitatie en als bijzondere kennismaking met Sanquin. Voor Sanquin geeft het wel inzicht in relevante capaciteiten van een kandidaat, zoals het probleemoplossend vermogen en het presteren onder druk.