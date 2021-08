Record aantal webwinkels geregistreerd

Het is wel duidelijk dat we online meer zijn gaan bestellen. Dit heeft ook een record aantal in de stijgingen van de geregistreerde webwinkels gezorgd. Vorig jaar was dat al een record en deze zet in 2021 voort. Alleen al in dit jaar zijn er 10.334 nieuw ingeschreven webwinkels bijgekomen bij de KvK. Nog nooit is het aantal zo hard gestegen in als in de eerste 2 kwartalen van dit jaar.

72.690 geregistreerde webshops



Het totaal komt nu op 72.690 geregistreerde bedrijven als webshops. Bijna al deze nieuwe online ondernemers (83%) bestieren hun webshop vanuit huis. Het aantal nieuwe webshops in voeding groeide in 2021 het snelst met 39% (van 4.660 naar 6.500). Onder de nieuwe online winkeliers zien we specialisten in macarons en kaas. Zelfs aardappels worden met een paar klikken bij je thuisbezorgd. Ook het aantal webshops in huis- en tuin artikelen groeide hard met 34% (van 9.510 naar 12.745). Bonsaibomen en zelfs complete mierenboerderijen bestel je online. Het aantal webshops in elektronica steeg minder hard: van 955 naar 1.115.





Nog eens 55.699 bedrijven met een webshop

In 10 jaar tijd is het aantal als webshop geregistreerde bedrijven met 350% gegroeid. Van 13.465 in 2011 naar 72.690 op dit moment. Volgens Daan Wolff van BoldData is het aantal Nederlandse webshops zelfs nog een stuk hoger dan wordt aangegeven in het handelsregister. “Er zijn ook bedrijven die in het handelsregister niet geregistreerd zijn als webshop, maar die wel een webshop hebben. 55.699 in totaal. Dit zijn vooral eigenaren van een fysieke winkel. die hun producten ook online verkopen. Maar we zien ook fabrikanten, groothandels en zakelijke dienstverleners met een online betaaloplossing voor hun klanten.”

