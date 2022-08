​Onderzoek: “Marketeers kunnen merken niet overtuigen van nut standpunt rond ethische kwesties”​

Uit nieuw onderzoek van het wereldwijde beoordelingsplatform Trustpilot blijkt dat, hoewel bijna zeven op de tien marketeers wereldwijd vindt dat het innemen van een ethische standpunt tot meer sales en omzet leidt, de interne cultuur - zoals een gebrek aan consensus en begrip bij het personeel - de belangrijkste reden (64%) blijft die bedrijven ervan weerhoudt om sociale, politieke of milieukwesties te steunen.

Standpunt

Andere factoren die merken ervan weerhouden een standpunt in te nemen zijn gebrek aan vaardigheden of kennis (73%); tegenstrijdige regelgeving (57%); bezorgdheid over een gebrek aan positieve, of het risico van een negatieve, commerciële impact (61%) en relevantie voor het bedrijf (37%).

Uit dezelfde studie blijkt dat 93% van de Nederlandse consumenten vindt dat de eerlijkheid en transparantie van een bedrijf een beslissende factor is bij aankoopbeslissingen. Bijna de helft (48%) zegt dat zij nu het standpunt van een bedrijf over ethische kwesties in overweging nemen alvorens tot aankoop over te gaan.

Voor het onderzoek, uitgevoerd voor Trustpilot's Brands that take a stand-rapport, werden 600 marketeers uit het VK, de VS, Australië, Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland en Zweden ondervraagd die elk in vier sectoren actief zijn. Zij die voor huishoudelijke of elektronische merken werken, zijn iets meer geneigd waren om een standpunt uit te dragen (61%), terwijl in de mode- of financiële sector de marketeers juist iets minder geneigd waren om een standpunt uit te dragen (57%).

Hoewel 64% van de Nederlandse marketeers het ermee eens is dat het belangrijk is om ethische kwesties te steunen - en 69% zegt dat je daarmee nieuwe klanten kunt winnen - en een gebrek aan interne steun en betrokkenheid de vooruitgang tegenhoudt, suggereert het onderzoek dat marketeers er misschien niet in slagen om er verandering in aan te brengen en dat belang effectief aan de belanghebbenden over te brengen.

Erger nog, 44% van de ondervraagde marketeers is van mening dat het niet laten zien van een standpunt over ethische kwesties schadelijk kan zijn voor een bedrijf door slechte recensies en beoordelingen, en 40% geeft toe dat het achterwege laten daarvan verkoopcijfers kan doen dalen. Dat wijst erop dat de druk op marketeers om consumenten voor zich te winnen, toeneemt.

Hoewel de marketeers het erover eens zijn dat het voor een bedrijf waardevol is een standpunt over ethische kwesties in te nemen, waarschuwt het onderzoek de merken ervoor te zorgen dat zij in boter bij de vis doen. Uit onderzoek onder consumenten blijkt dat oneerlijke praktijken richting personeel en leveranciers, greenwashing en slechte klantenservice de grootste afknappers zijn.

Consument checkt

Op de vraag waar consumenten ethiek en waarden van een bedrijf controleren, waren sociale media (52%), vrienden en familie (49%) en websites met recensies zoals Trustpilot (36%) de drie belangrijkste bronnen. Dat toont aan dat consumenten steeds meer invloed hebben op het koopgedrag van andere consumenten, in vergelijking met traditionele bronnen zoals TV en radio.

Alicia Skubick, Chief Marketing Officer bij Trustpilot, zei: "Hoewel het innemen van een standpunt en het steunen van ethische kwesties duidelijk zijn waarde heeft, is het - in een wereld van desinformatie en afnemend vertrouwen - ervoor zorgen dat een merk eerlijk en transparant is over zijn standpunt datgene wat echte waarde toevoegt.

"Het is nog nooit zo belangrijk geweest voor marketeers om iedereen binnen het bedrijf voor zich te winnen en ervoor te zorgen dat bedrijven een ethisch standpunt innemen. Merken die hun steun uitspreken voor sociale -, milieu - en politieke kwesties moeten dat op een authentieke manier doen zodat het bij slimme consumenten goedkeuring kan wegdragen, anders lopen zij nu sociale media en beoordelingen een steeds grotere rol spelen bij aankoopbeslissingen het risico klanten af te schrikken."

"Ons onderzoek geeft merken een toegankelijke strategie in de richting van eerlijkheid, die ervoor zorgt dat zij aansluiting vinden bij het groeiende aantal consumenten dat loyaal is aan en pleit voor merken die hun waarden vertegenwoordigen."

Meer info over het rapport is hier te vinden.