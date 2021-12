Nederlandse softwarebedrijven steeds winstgevender

Uit de ranglijst voor de meest succesvolle Nederlandse Software bedrijven van Main Software 50 blijkt dat deze bedrijven al tien jaar steeds winstgevender worden. 78 procent van de Main Software 50-bedrijven behaalde meer dan 10% winst voor de aftrek van interest, belastingen , afschrijvingen en afboekingen(EBITDA). Tien jaar geleden haalden slechts 50% van de bedrijven zo’n resultaat. Een goede ontwikkeling dus. Boven aan de lijst staat het Amsterdamse Textkernel, dat HR Software voor jobmatching ontwikkelt.

Nederlandse software sector groeiende markt

De Main Software 50 is de leidende ranglijst voor de meest succesvolle, niet-beursgenoteerde softwarebedrijven van Nederland. De ranglijst werd in 2012 voor het eerst gepubliceerd, om meer aandacht te geven aan de belangrijke, maar vaak onderbelichte sector voor enterprise software. Initiatiefnemer en software-investeerder Main Capital Partners indexeert de vele honderden bedrijven die zich jaarlijks aanmelden aan de hand van zeven objectieve bedrijfsmetrics: omzet, omzetgroei, EBITDA, omzet uit cloud/SaaS-diensten, terugkerende omzet, internationale omzet en omzet uit partnerkanalen. De uitslag wordt gecontroleerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau, Dialogic.

“Wij willen laten zien dat de Nederlandse softwaresector een gezonde en groeiende markt is”, zegt Pieter van Bodegraven, Managing Partner Benelux bij Main. “Dat is belangrijk, want een gezonde software-industrie draagt bij aan de concurrentiekracht van Nederland en versterkt de veerkracht van de economie.”

Driekwart van de omzet is recurring

Niet alleen de EBITDA nam gedurende de jaren toe, ook het aandeel terugkerende omzet steeg van 54 procent in 2013 naar 75 procent. De terugkerende omzet is een belangrijke indicator voor de professionaliteit van een softwarebedrijf en de robuustheid van hun businessmodel. Van Bodegraven: “De afgelopen jaren hebben veel bedrijven de overstap gemaakt van on-premise naar cloudoplossingen met een bijbehorend Software as a Service-bedrijfsmodel. Als gevolg zie je dat de terugkerende omzet uit abonnementsmodellen sterk is toegenomen.” De softwarebedrijven op de ranglijst zijn ook productiever geworden. Zij behalen in 2021 een gemiddelde omzet van 126.000 euro per FTE. De omzet per FTE van de bedrijven op de ranglijst is de afgelopen tien jaar met zo’n 20 procent gegroeid.

Overall Champions 2021: Textkernel, Convious en E-WISE

Bij de presentatie van de ranglijst zijn vijf speciale onderscheidingen uitgereikt: de Overall Champions Award voor de top 3, de Highest Growth voor de hoogste omzetgroei en de Main Accelerator voor de meest belovende startup. De nummer 1 van dit jaar, Textkernel, dat met machine learning het matchen van mensen en banen verbetert, behaalde vorig jaar de 3e plaats. Textkernel deed dit jaar voor de vierde maal mee en werd in 2020 door Main Capital Partners overgenomen. Het e-commerce softwarebedrijf Convious klom van de 9e plaats in 2020 op naar de 2e plaats dit jaar. Tevens wist Convious met een bruto-omzetgroei van ruim 600 procent voor de tweede keer de Highest Growth Award in de wacht te slepen. E-WISE, een online nascholingsplatform voor professionals, bemachtigde dit jaar de derde plaats. Het bedrijf deed voor de zesde keer mee en wist al driemaal een plek tussen de beste 50 van Nederland te bemachtigen.

Main Accelerator Award voor flexplatform Tigris

Naast oude bekenden zijn er ook veel nieuwe deelnemers. Dit jaar werd daarom voor het eerst de Main Accelerator Award uitgereikt, bestemd voor het best presterende bedrijf jonger dan 5 jaar en met een omzet van minder dan 1 miljoen euro. Deze bedrijven vallen doorgaans buiten de Main Software 50-ranglijst voor de grotere, meer volwassen bedrijven. “De afgelopen jaren zijn er heel veel nieuwe softwarebedrijven bijgekomen in Nederland en zien we steeds meer aanmeldingen uit die groep. Ook deze veelbelovende, snelle groeiers verdienen erkenning voor hun goede prestaties”, aldus Van Bodegraven. Tigris, dat software voor de flexbranche ontwikkelt, wist in 2020 met 14 medewerkers de omzet te verdubbelen en heeft als ambitie om de flexbranche van binnenuit te veranderen.

JavaScript, Python en AWS populair bij jonge softwarebedrijven

Main analyseerde ook welke techniek de deelnemers inzetten. Jonge softwarebedrijven maken gebruik van fundamenteel andere tech stacks dan oudere softwarebedrijven. Bij bedrijven die na 2015 zijn opgericht, zijn vooral programmeertalen Python en JavaScript en hostingplatform AWS populair. Oudere bedrijven programmeren vaker in C# en PHP, terwijl Azure het meest gebruikte hostingplatform is. Van Bodegraven licht toe: “JavaScript kan voor zowel frontend als backend gebruikt worden. Veel jongere bedrijven, opgericht na 2015, hebben nog geen last van bestaande legacy en profiteren daarvan. Python is populair omdat het veel wordt gebruikt op hogescholen en universiteiten, en bovendien hebben ontwikkelaars veel libraries tot hun beschikking.”