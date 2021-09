Mobility Service stelt de nieuwe CFO voor

Mobility Service heeft vanaf 1 juli 2021 een nieuwe CFO, Henk Hoekstra, 30 jaar. Hij is verantwoordelijk voor het financieel beleid binnen de organisatie. Henk heeft zijn ervaring opgedaan bij accountantskantoor Deloitte. Met zijn passie voor mobiliteit en jarenlange ervaring binnen het hogere MKB segment is hij de perfecte persoon om deze rol te vervullen. Samen met Hilda Boerma (commercieel), Ruud Maliepaard (operationeel) en Paul Harms (algemeen) het vormt hij het Management team van het snelgroeiende Mobility Service. Als onderdeel van het MT is Henk medeverantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing en het bepalen van de strategische koers van de organisatie.

Ambitie, energie en focus op klantgerichtheid



“Mobility Service is een bedrijf dat bruist van ambitie en energie. Ook de focus op klantgerichtheid is iets wat mij enorm aanspreekt. Ik zie het als een prachtige uitdaging om met hetzelfde enthousiasme aan de verdere ontwikkeling van Mobility Service bij te dragen”, aldus Henk Hoekstra, CFO van Mobility Service

Met Henk naar volgende internationale fase

“Dankzij zijn klantgerichte aanpak en ervaring in het hogere financiële segment en internationalisatie, hebben we in Henk de perfecte persoon gevonden om ons prachtige bedrijf naar een volgende - internationale - fase te tillen. Met Henk binnen het MT verwachten we bovendien de transitie van fossiele brandstof naar de elektrificering van het wagenpark nog meer te versnellen”, aldus Paul Harms, CEO van Mobility Service

Mobility Service is de leidende leasemaatschappij die veel expertise en praktijk ervaring heeft opgebouwd in het zakelijk leasen , met een specialisatie in elektrische auto’s