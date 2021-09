Logitech introduceert Logi Bolt

Logitechintroduceert een nieuwe technologie. Logi Bolt is een nieuwe, krachtige, veilige draadloze technologie die een oplossing biedt voor de belangrijkste vereisten voor zakelijke IT. Logitech zorgt met Logi Bolt wereldwijd voor veilige draadloze verbinding, sterk draadloos signaal en platformonafhankelijke compatibiliteit voor muizen en toetsenborden. Op deze manier wil Logitech voldoen aan de veranderende behoeften van de hedendaagse zakelijke IT

Logi Bolt

“Al tientallen jaren vertrouwen consumenten op Logitech om producten te leveren waarmee ze kunnen creëren, communiceren, werken en leren. Nu willen we die expertise uitbreiden en een geweldige werknemerservaring bieden, zowel thuis als onderweg", zegt Joseph Mingori, algemeen directeur (B2B) bij Logitech (C&P). “We hebben ons bedrijfsaanbod opnieuw gedefinieerd om technologieën voor thuissetups op wereldwijde schaal te ondersteunen. We lanceren onze nieuwe, draadloze technologie Logi Bolt, die veilige en robuuste verbindingen mogelijk. Hiermee voldoen we aan de hedendaagse behoeften van zakelijke IT om hun diverse personeelsbestand productief, samenwerkend en veilig te houden, waar ze ook werken.”

Logitech heeft Logi Bolt ontwikkeld om IT-uitdagingen te overwinnen die zich kunnen voordoen, of gebruikers nu op kantoor zitten of op afstand werken.

Beveiliging

Beveiliging - Biedt een veilig niveau van draadloze connectiviteit voor Logitech-muizen en -toetsenborden met Bluetooth Low Energy Security Mode 1, Level 4, indien gekoppeld aan een Logi Bolt USB-ontvanger, ook bekend als Secure Connections Only Mode.

Sterk signaal

Sterk signaal - De Logi Bolt USB-ontvangers bieden ook een sterke, betrouwbare, drop-off-vrije verbinding tot 10 meter, zelfs in ruimten met veel gelijktijdige draadloze signalen, met in veel gevallen een tot acht keer lagere latency dan andere veelgebruikte ontvangers in drukke, lawaaierige bedrijfsomgevingen.

Platformonafhankelijke compatibiliteit

Platformonafhankelijke compatibiliteit - Logitech-apparaten met Logi Bolt-technologie zijn universeler compatibel dan de meeste toonaangevende randapparatuurmerken op de markt. Hun verbindingen zijn betrouwbaar, waardoor IT-managers efficiënt kunnen sourcen, kopen en distribueren zonder compatibiliteits- of verbindingsproblemen, en ze werken met zowat elk besturingssysteem en platform, inclusief maar niet beperkt tot: Windows, macOS, iOS, iPadOS , Linux, Chrome OS en Android. Gebruikers kunnen verbinding maken via Logi Bolt USB-ontvangers wanneer beveiliging en signaalsterkte van het grootste belang zijn, of door gebruik te maken van de draadloze Bluetooth Low Energy-technologie die op de hostcomputer is geïnstalleerd, waardoor IT-managers de flexibiliteit hebben om draadloze Logi Bolt-muizen en -toetsenborden op verschillende platforms, functies, en besturingssystemen.

"In een bedrijfsomgeving met veel gelijktijdige draadloze signalen binnen dezelfde ruimte - muizen, toetsenborden, laptops, mobiele telefoons, headsets en verschillende andere toegangspunten - heeft de draadloze technologie van Logi Bolt gezorgd voor de broodnodige betrouwbaarheid en stabiliteit onder onze gebruikers.” zegt Pasi Pajumäki, IT-specialist bij Wolt Enterprises: "De draadloze technologie van Logi Bolt lijkt sneller een verbinding tot stand te brengen, dus schakelen tussen een bureau en een vergaderruimte gaat soepeler en gebruiksvriendelijker."