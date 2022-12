​Lifehunters van start als activatiebureau Maaslander

Vanaf 1 januari 2023 gaat LifeHunters een aantal nieuwe activatiecampagnes voor Maaslander ontwikkelen. De samenwerking komt voort uit een ‘proefperiode’ in 2022, waarin LifeHunters een aantal campagneconcepten heeft ontwikkeld die in het aankomend jaar worden uitgerold.

Partnership

"Wij zijn enthousiast over de samenwerking en willen het partnership met LifeHunters verder uitbreiden. Voor komend jaar hebben we samen al een mooi aantal opvallende activaties ontwikkeld die Maaslander meer zichtbaarheid in het schap van de supermarkt moeten geven," aldus Misja Peters, International Senior Brandmanager.

LifeHunters kijkt ook uit naar de komende samenwerking.

"Wij hebben erg veel zin om nóg meer samen te kunnen werken met Maaslander. Het is een bijzonder Nederlands merk met veel potentie. We zijn al druk in de weer met de nieuwe activaties, die we graag inhoudelijk opzetten en ontwikkelen samen met Maaslander,” aldus Anouk Last, eigenaar & business director van LifeHunters.