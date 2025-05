Joosten Groep: “We zien dat ons verspreide personeel zo een stuk beter is geïnformeerd.”

Merel van Wensveen, Marketing en Communicatie medewerker bij Joosten Groep, deelt hoe de werknemerscommunicatie binnen het bedrijf werd verbeterd met behulp van het communicatieplatform van Netpresenter. Joosten Groep heeft meer dan 100 desk- en non-deskwerknemers verspreid over zeven locaties in Nederland. Met dit platform beschikt de organisatie nu over een verbeterde informatievoorziening voor al deze werknemers en een sterkere verbondenheid tussen haar locaties.

“Non-desk medewerkers misten regelmatig belangrijke updates”

Merel schetst hoe de communicatie bij Joosten Groep er vóór de introductie van Netpresenter uitzag: “Voorheen bereikten we het personeel via e-mail, maar non-deskmedewerkers misten hierdoor regelmatig belangrijke updates.”

De uitdagingen waren echter breder dan dat: “Daarnaast was er weinig zicht op wat er speelde op andere locaties. Grote projecten werden voorheen via e-mail gedeeld, of soms zelfs helemaal niet. Dit was een gemiste kans, omdat zulke berichten vaak verloren gingen tussen andere e-mails en daardoor niet de aandacht kregen die ze verdienden.”

Ook het verspreiden van interne campagnes en acties verliep niet altijd vlekkeloos: “Dit werd altijd via de bedrijfsleiders geregeld, wat niet ideaal was. Hierdoor wisten we nooit zeker of iedereen goed geïnformeerd was.”

Joosten Groep kwam uiteindelijk bij Netpresenter uit via een bekende: “Een collega deelde zijn positieve ervaring met Netpresenter en Narrowcasting, opgedaan bij een ander bedrijf waar hij eerder had gewerkt. Hij was ervan overtuigd dat dit ook bij Joosten Groep een waardevolle toevoeging zou zijn.”

“We gebruiken Netpresenter voor allerlei communicatie-onderwerpen”

Bijna een jaar na de implementatie van Netpresenter kijkt men tevreden terug op hoe de Werknemersapp en Narrowcasting worden ingezet binnen Joosten Groep: “Met Netpresenter communiceren we over een breed scala aan onderwerpen. We delen informatie over projecten, het IDeA-programma, mediavermeldingen, commerciële successen, HR updates, belangrijke bedrijfsupdates zoals ICT-waarschuwingen, en nog veel meer. We delen al deze zaken via de app. Stukken daarvan zetten we door op Narrowcasting. Zo is iedereen op de hoogte. Ook als ze niet op een laptop werken.”

Joosten Groep bereikt nu al haar ruim 100 werknemers, verdeeld over diverse doelgroepen: “Joosten Groep bestaat uit 7 locaties in Nederland. Werknemers van deze locaties zitten met elkaar in een grote algemene doelgroep. Daarnaast benaderen we mensen via verschillende doelgroepen omdat we soms ook locatie/ functie specifieke informatie hebben. Zo zorgen we dat de berichtgeving zo “op-maat” mogelijk is en blijft het voor iedereen interessant!”