Een nieuw tijdperk voor Narrowcasting: bereik iedereen, overal

In de afgelopen jaren hebben veel bedrijven geïnvesteerd in een narrowcastingoplossing om hun werknemerscommunicatie te verbeteren. Hoewel deze tv-schermen effectief zijn op kantoor en andere plekken in het bedrijf, missen thuiswerkers vaak (cruciale) informatie die hierop wordt getoond. Uit recente cijfers van het CBS blijkt dat in 2023 ruim 5 miljoen mensen soms of meestal thuis werkten. Dat is 52% van alle werkenden. Hoe zorg je ervoor dat alle werknemers—ongeacht hun locatie—de narrowcastinginformatie zien? Narrowcasting voor pc’s is het antwoord.

Elk scherm een communicatietool

Stel je voor: een werknemer haalt een kop koffie, komt terug aan zijn of haar bureau en ziet op de screensaver een belangrijke mededeling van de directie, een aankondiging van een nieuwe marketingcampagne of het laatste bedrijfsnieuws. Dit is de kracht van narrowcasting voor pc’s.

Narrowcasting voor pc’s, ook wel bekend als corporate screensaver, verandert elk pc-scherm in een krachtige communicatietool. Het is een perfecte aanvulling op bestaande narrowcastingoplossingen. Of een werknemer nu op kantoor of thuis werkt: het inactieve pc-scherm deelt alle benodigde informatie. Door de kracht van narrowcasting voor tv’s en pc’s te combineren, wordt informatie moeilijk te missen. De corporate screensaver maakt optimaal gebruik van de al aanwezige hardware. Dit betekent geen extra hardware-investeringen, maar wel een veel groter en effectiever bereik.

Waarom is narrowcasting voor pc’s zo effectief?

Narrowcasting voor pc’s is meer dan alleen een handige toevoeging. Het zorgt ervoor dat alle werknemers met een pc berichten zien én onthouden. Dit komt door verschillende factoren:

Push-communicatie

Bij pull-kanalen zoals het intranet moeten werknemers zelf actief op zoek gaan naar informatie. Narrowcasting voor pc’s is daarentegen een push-kanaal. De informatie wordt ‘in their face’ weergegeven, start automatisch op en trekt de aandacht. Content wordt rechtstreeks naar werknemers gebracht, waardoor het bijna onmogelijk is om belangrijke updates te missen.

Communicatie zonder te storen

Een groot voordeel van narrowcasting voor pc’s is dat het de workflow van werknemers niet verstoort. Het bericht verschijnt op hun scherm wanneer dit niet actief is, zodat ze niet worden afgeleid tijdens hun werkzaamheden. Dit maakt het een subtiele maar effectieve manier om belangrijke informatie te verspreiden zonder het werk te onderbreken.

De kracht van herhaling

Werknemers onthouden informatie beter wanneer ze deze vaker zien. Corporate screensavers tonen voortdurend updates en maken dus gebruik van de kracht van herhaling. Elke keer dat een pc inactief is, verschijnen berichten opnieuw op het scherm, waardoor werknemers regelmatig herinnerd worden aan belangrijke informatie.