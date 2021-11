Je eigen Marketplace zonder investering

Dat er markt is voor zo’n marketplace as a service, blijkt. Deze maand lanceren vier startups hun eigen online marktplaats met Yeagger. Een daarvan is Getease, een platform voor het boeken van massages, manicures en beautybehandelingen, aan huis, op kantoor of in hotels en opgericht door ex-Google-medewerkers. Een andere gebruiker van de Yeagger-software is Glampop, dat services voor haar, make-up en nagels op locatie aanbiedt. Ook Dragon’s Den deelneemster Malory Boston van WiWiri heeft haar marketplace voor thuiskappers met de Yeagger-app gelanceerd, evenals Curefinder, een matchingplatform voor het vinden en boeken van holistische coaches en therapeuten.

Instapklare marketplace-tool

Patrique van der Valk (40 jaar), co-founder en CEO van Yeagger: “In de coronatijd zagen we een grote toename van het aantal lokale well-being marketplaces. Mensen hadden behoefte aan meer flexibiliteit om een gezonde work-life balance te creëren. We besloten op deze trend in te spelen met een instapklare marketplace-app.”

Snel in business

Bij Yeagger neem je op abonnementbasis een marketplace af, die zowel een app als een webwidget omvat. Dit platform verenigt meerdere handige software-tools voor ondernemers; van agendabeheer tot aan facturatie. Van der Valk: “We hebben in ons kant-en-klare platform zoveel mogelijk afdelingen van een bedrijf geïntegreerd én geautomatiseerd. Zo kunnen onze gebruikers zich richten op wat echt belangrijk is: omzet creëren. Binnen een paar weken ben je in business met je eigen app.”

Groeiende afkeer van grote platforms

Er is, naast het groeiende aantal platforms in well-being, nog een trend waarop Yeagger handig inspeelt: de groeiende afkeer van grote platforms als Deliveroo en Booking. Deze almachtige bedrijven vragen exorbitante commissies aan ondernemers op hun site. Van der Valk: “Wat je in de VS al meer ziet, is dat professionals zich afkeren van de grote platforms waarop ze hun diensten aanbieden. Ze zijn het niet eens met het percentage dat zij moeten afdragen en beginnen daarom met een groep gelijkgestemden hun eigen platform.”

Bepaal zelf hoe je geld gaat verdienen

Wanneer je een marketplace bij Yeagger afneemt, bepaaal je zelf hoe je geld gaat verdienen aan je klanten. Dit kan op basis van een abonnementsmodel of op basis van transacties.Het Yeagger-abonnement omvat een iOS-app en Android-app met je eigen huisstijl en je eigen dienst(en) erin en desgewenst ook nog een website. Een abonnement op Yeagger kost tussen de €50,– en €397,– per maand, afhankelijk van de gekozen features en het aantal gebruikers. Per transactie vraagt Yeagger een bescheiden fee van 1 tot 2,5%.

De voordelen van Yeagger