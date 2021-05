​Ik heb een nieuwe laadpaal; waar moet ik hem plaatsen?

Heb je een nieuwe laadpaal? Top! Dat betekent dus dat je elektrisch rijdt. Normaliter hoort bij een nieuw gekochte of geleasete elektrische auto een laadpaal. Om jou onbezorgd op weg te laten gaan, is het wel zo handig dat je niet hoeft na te denken over of je auto wel voldoende is opgeladen. Daarom is het wel heel fijn als je een laadpaal aan je huis plaatst. Maar waar moet je hem plaatsen? Wij geven je een aantal tips!



Waar kan ik mijn laadpaal allemaal plaatsen?

In principe kun je je laadpaal plaatsen op je eigen oprit, je eigen tuin of in je schuur. Waar jij eigenlijk maar wil, zolang het je eigen grond is! Heb je een gehuurde woning of zit je op gemeentegrond? Of is erfpacht van toepassing? Als dat zo is, neem dan contact op met de eigenaar. De eigenaar geeft vaak aan waar je hem mag plaatsen. Als hij op gemeentegrond geplaatst moet worden, neem dan contact op met de gemeente waarin je woont. Gemeentegrond is publiekelijk bezit.

Er zijn twee dingen waar je op moet letten als je je laadpaal wil plaatsen op gemeentegrond. Ten eerste moet je een aanvraag indienen bij de gemeente om een laadpaal te plaatsen. Laat je voordat je dat doet wel informeren over de restricties! Ten tweede; houd er rekening mee dat iedereen gebruik mag maken van de laadpaal, omdat hij openbaar is. De laadpaal is dus niet van jou, ondanks dat je het wel hebt geregeld. De laadpaal is van de gemeente. Zodra de aanvraag is goedgekeurd, wordt er een parkeerplaats gereserveerd voor elektrische auto’s.

Hoe kan ik mijn laadpaal bevestigen?

Denk na over bevestiging van je laadpaal aan huis voordat je er één koopt of leaset. Een laadpaalmonteur kan je hiermee helpen! Er zijn diverse opties om een laadpaal te bevestigen. Je kunt je laadstation als oplaadpunt aan de muur hangen, maar je kan hem ook op je oprit plaatsen. Houd in beide gevallen rekening met de afstand tussen de meterkast en je laadpaal. Kijk bij de aanschaf dus ook naar de lengte van de oplaadkabel. Het is namelijk erg vervelend als je oplaadkabel te kort is. De plaatsing van laadpaal, aan de muur of op de oprit, heeft geen verschil qua kosten. Wel moet je rekening houden met extra kosten bij het leggen van de kabels in de grond. Laat je altijd van tevoren informeren door een professional!

Welke laadpaal moet ik hebben?

Er zijn diverse laadstations op de markt. Check altijd goed of de laadpaal geschikt is voor jouw auto. Zo heeft ieder merk en model vaak een ander model laadpaal. Er zit namelijk nogal wat verschil tussen laadpalen! Laat je daarom altijd informeren door een partij die hierin gespecialiseerd is.