HP kondigt volledig en geïntegreerd beveiligingsaanbod aan

In het onlangs gepubliceerde rapport Blurred Lines & Blindspots report van HP Wolf Security wordt benadrukt dat cyberaanvallen tijdens de pandemie wereldwijd met 238% zijn toegenomen, waarbij hackers zich met name richten op werknemers die niet op kantoor werken. Het nieuwe HP Wolf Security-platform van het bedrijf bouwt voort op meer dan 20 jaar beveiligingsonderzoek en -innovatie om klanten een volledig portfolio te bieden dat is gericht op het leveren van uitgebreide endpoint-bescherming en cyberbestendigheid.

HP is al lang toonaangevend op het gebied van beveiliging van pc's en printers. Door het beveiligingsaanbod van het bedrijf te verenigen in één platform voor klanten, speelt het in op een groeiende behoefte van klanten aan een uitgebreide en veerkrachtige endpoint-infrastructuur en cyberverdediging.

Uit het rapport Blurred Lines & Blindspots van HP Wolf Security blijkt dat endpoints die zijn aangesloten op het internet in 2020 wereldwijd 1,5 aanval per minuut te verduren krijgen. Als gevolg hiervan zegt 91% van de ondervraagde IT-besluitvormers nu meer tijd te besteden aan endpoint-beveiliging dan twee jaar geleden, waarbij nog eens 91% meldt dat endpoint-beveiliging net zo belangrijk is geworden als netwerkbeveiliging.

- Ian Pratt, Global Head of Security for Personal Systems, HP.

HP Wolf Security



HP Wolf Security is ontstaan vanuit Zero Trust-principes en maakt gebruik van de modernste technologieën om de druk op IT te verminderen. Van zelfherstellende firmware, in-memory opsporing van aanvallen en insluiting van bedreigingen via virtualisatie, tot cloud gebaseerde intelligentie, HP Wolf Security levert uitgebreide bescherming door: het verkleinen van het aanvalsoppervlak, herstel op afstand van firmware-aanvallen mogelijk te maken, het verbeteren van het verzamelen van bedreigingsgegevens en het leveren van zeer betrouwbare waarschuwingen. Het nieuwe geïntegreerde HP Wolf Security portfolio is ingedeeld in:

HP Wolf Security for Home omvat een set ingebouwde beveiligingsfuncties voor geselecteerde consumenten-pc's, evenals HP Wolf Essential Security-software en -services. HP Wolf Essential Security is inbegrepen op bepaalde printers voor thuisgebruik.

HP Wolf Security for Business omvat een portfolio van hardware-gedreven beveiligingsfuncties, inbegrepen bij elke zakelijke pc-aankoop, ontworpen voor bedrijven van elke omvang.

HP Wolf Pro Security, apparatuur, software en diensten voor kleine tot middelgrote bedrijven: bedreigingsbeperking, malware preventie en identitieitsbescherming- geïntegreerd met HP’s hardware beveiliging.

HP Wolf Enterprise Security, apparatuur, software en diensten voor ondernemingen en de overheid.

HP voegt Sure Access Enterprise toe aan HP Wolf Enterprise Security om bedrijfskritische applicaties te beschermen tegen cyberdreigingen

Nieuw in HP Wolf Enterprise Security is Sure Access Enterprise, dat HP's unieke isolatietechnologie toepast om ervoor te zorgen dat cruciale toepassingen volledig worden beschermd tegen malware die zich op de pc van een gebruiker verschuilt. HP Sure Access creëert met hardware versterkte micro-virtuele machines (VM) die belangrijke applicaties kunnen beschermen - door een virtuele luchtsluis te vormen tussen de toepassing en de host-pc. De applicatie en de gegevens zijn veilig geïsoleerd van het hostbesturingssysteem en van eventuele kwaadaardige actoren die het besturingssysteem mogelijk hebben gekraakt. Deze unieke, door hardware versterkte aanpak helpt door:

Belangrijke taken te beveiligen, zoals systeembeheer op afstand van bedrijfskritische systemen.

Gebruikers in staat te stellen veilig te werken op meerdere virtuele Privileged Access Workstations (PAW's) op één apparaat.

Beveiliging van browser gebaseerde toegang tot cruciale applicaties.

HP introduceert HP Wolf Pro Security Edition platform voor kleine en middelgrote bedrijven

HP heeft pc-beveiliging voor kleine en middelgrote klanten opnieuw vormgegeven met de aankondiging van HP Wolf Pro Security. HP Wolf Pro Security integreert bedreigingsisolatie op basis van micro-virtualisatie, malware preventie op basis van Nnxt-gen anti-virus en identiteitsbescherming - allemaal geïntegreerd met HP's hardware beveiliging om superieure bescherming te bieden die voor IT eenvoudig is aan te schaffen, uit te rollen en te bedienen. Het HP Wolf Pro Security platform bestaat uit onderstaande eigenschappen:

Threat Containment legt de lat hoger voor endpoint-bescherming door bescherming te bieden die niet afhankelijk is van detectie. Hardware-gedreven microvirtualisatie zorgt voor volledige isolatie van bedreigingen die via de meest voorkomende dreigingsvectoren worden afgeleverd, zonder dat dit van invloed is op de gebruikerservaring.

legt de lat hoger voor endpoint-bescherming door bescherming te bieden die niet afhankelijk is van detectie. Hardware-gedreven microvirtualisatie zorgt voor volledige isolatie van bedreigingen die via de meest voorkomende dreigingsvectoren worden afgeleverd, zonder dat dit van invloed is op de gebruikerservaring. Malware Prevention is een complete Next-Gen AV die gebruikmaakt van een combinatie van op AI gebaseerde technieken, zoals deep learning en gedragsanalyse om geavanceerde bescherming tegen malware te bieden..

is een complete Next-Gen AV die gebruikmaakt van een combinatie van op AI gebaseerde technieken, zoals deep learning en gedragsanalyse om geavanceerde bescherming tegen malware te bieden.. Identity Protection biedt verdediging tegen phishing-aanvallen voor alle populaire browsers.

biedt verdediging tegen phishing-aanvallen voor alle populaire browsers. Geïntegreerd met HP's ingebouwde hardware beveiliging, zoals Application Persistence, OS Resiliency en Physical Tamper Protection.

HP kondigt vandaag ook een nieuw Flexworker-aanbod met HP Wolf Security aan, waarmee IT-afdelingen de productiviteit van hun personeel kunnen verhogen en tegelijkertijd bedrijfsnetwerken en -gegevens helpen beschermen. Met deze nieuwe, uitgebreide Managed Print Service (MPS) kunnen IT-afdelingen hybride werknemers uitrusten met veilige, door het bedrijf goedgekeurde printers die kunnen worden gemonitord en automatisch worden hersteld als een apparaat niet meer voldoet aan het bedrijfsbeleid.