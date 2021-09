Hoogtepunten met de komst van multi-asset trading in Nederland

Er zijn meer dan voldoende trends waar te nemen op de huidige handelsmarkt. Het is misschien een cliché, maar deze staat nooit stil en er zijn altijd weer nieuwe interessante ontwikkelingen om in te duiken. Daarbij wordt dit de laatste jaren steeds makkelijker. Met de komst van allerlei handelsplatformen kan iedereen tegenwoordig met een paar klikken beginnen te traden.

Hoewel niet ieder handelsplatform voor elke soort trader geschikt is, was duidelijk merkbaar dat het aanbod enorm is gegroeid. Dit is alleen al terug te zien aan het grote aantal reclames voor trading apps, die overal op lijken te duiken. Inmiddels zijn er dan ook voldoende platformen voor handelaren van ieder niveau. Maar wat is de beste trading app? Hieronder wordt gekeken naar hoe je dit kunt ontdekken.

Huidige trends op de handelsmarkt

Niemand kan precies voorspellen wat de markt gaat doen. Als dit wel het geval was dan zou deze persoon immers erg rijk gaan worden. Wel is het interessant om de grootste trading trends te volgen, om te proberen aan de hand daarvan je strategie en volgende stappen te bepalen. Trading apps kunnen hier prima bij helpen. Deze platformen zijn er immers voor ontwikkeld om gemakkelijk verschillende markten te kunnen volgen en trends waar te kunnen nemen.

Het gebruik van trading apps

Voor veel handelaren gaan er letterlijk een wereld open met het gebruik van trading apps. Allerlei financiële instrumenten en markten worden stukken toegankelijker en dat vanaf een plek. Bovendien is er enorm veel keuze tussen verschillende platformen waardoor iedereen precies kan kijken wat het meest belangrijk is bij het maken van een keuze voor de ideale trading app. Ook worden deze steeds geavanceerder wat meer en meer mogelijkheden gaat bieden.

De beste tradings apps in Nederland

Voor Nederlandse traders zijn er tegenwoordig een groot aantal handels apps om uit te kiezen. Deze hebben allemaal zo hun voor- en nadelen, maar er zijn er zeker een aantal die boven de rest uitstijgen. Daarom zie je hier een overzicht van de beste trading apps die momenteel in Nederland beschikbaar zijn:

● Admiral Markets

Bij Admiral Markets hebben handelaren de mogelijkheid om te kunnen handelen op talloze markten en in duizenden instrumenten. Daarbij zijn de voorwaarden aantrekkelijk voor het traden van populaire activa zoals Forex, cryptocurrency en grondstoffen.

● eToro

Wat vooral opvalt aan de trading app van eToro is dat deze over een aantal unieke functies beschikt. Zo kan er onder andere worden gehandeld in CFD’s en aandelen, en kun je met Copy trading zien wat andere succesvolle beleggers precies doen.

● Bux

Bux biedt verschillende beleggingsapps aan die zich allemaal op bepaalde markten richten. Zo is er Bux X voor het handelen in CFD’s en BUX Zero wat zich speciaal richt op het handelen in aandelen voor beginners.

● Mexem

Sinds 2018 is het voor Nederlandse beleggers mogelijk om gebruik te maken van de Mexem app. De tarieven zijn zeer laag en bovendien heb je toegang tot ruim 130 internationale beurzen, wat Mexem vrij uniek maakt in zijn soort.

Nieuwe multi-asset trading oplossingen

Met multi-asset trading wordt het mogelijk om in allerlei verschillende financiële instrumenten te handelen op een platform. Door de komst van vele trading apps, zoals de hierboven genoemde, wordt dit steeds eenvoudiger gemaakt voor handelaren. Daarbij zorgt het vooral voor veel gebruiksgemak, omdat het mogelijk wordt om op de meest uiteenlopende markten en in verschillende activa te handelen, allemaal op een plek. Zo kunnen traders overzicht behouden en wordt handelen op verschillende markten en in verschillende instrumenten veel toegankelijker. Met een enkele klik heb je altijd het overzicht over je portfolio, en je kunt nog eenvoudiger diversificeren.

Conclusie

Dankzij multi-asset trading in Nederland wordt handelen voor veel beleggers aantrekkelijker gemaakt. Diverse beleggingsapps beschikken over talloze bruikbare functies en bieden toegang tot markten wereldwijd. Het wordt veel makkelijker om trends te volgen en een portfolio te diversificeren. Door al deze voordelen is het gebruik van trading apps alleen maar aan te raden, zowel voor beginnende als ervaren investeerders.