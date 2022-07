Hoe bereken je de return on investment van content?

Sterke content kan een enorm verschil maken in de inkomsten van je bedrijf. Natuurlijk is het inhuren van een tekstschrijver in eerste instantie een uitgave, maar deze zal zich snel terugverdienen. Een tekstschrijver zorgt namelijk dat je website beter wordt gevonden door zoekmachines en daardoor hoger wordt geplaatst. Het resultaat? Meer potentiële klanten op je website. Maar, hoe meet je je contentmarketing?

Websiteteksten

Je kunt websiteteksten laten schrijven door een collega die veel verstand heeft van jullie product, maar waarschijnlijk is het een betere optie om te kiezen voor een tekstschrijver. Die kan namelijk enerzijds de vertaalslag maken van jouw product en jouw jargon naar een tekst die aantrekkelijk en begrijpelijk is voor (potentiële) consumenten. Anderzijds zijn tekstschrijvers van websiteteksten vaak op de hoogte van de meest recente search engine optimisation (SEO), waardoor de tekst goed opgepakt wordt door Google.

Maar hoe bereken je precies de return on investment van content? Hoe weet je of je geld verdient met je contentmarketing? Een ROI wordt aangeduid met een percentage: hoe hoger, hoe beter. De som is als volgt: opbrengst : investering x 100. Stel dat je contentmarketing 2.000 euro kostte en de opbrengst is 3.000 euro. Je berekent dan 3000 : 2000 x 100. De uitkomst is dan een fijne 150 procent.

Echter blijkt dit toch makkelijker gezegd dan gedaan. Hoe kun je immers precies op de content berekenen hoe het met die ROI zit? Dat doe je door te beginnen met een 0-meting. Zo weet je waar je vandaan komt. Google Analytics is een populaire manier om te begrijpen wat de 0-meting is op het gebied van het aantal bezoekers, het aantal terugkerende bezoekers, de opbrengst en de scrolldiepte, het aantal kliks op URL’s en de duur van een sessie. Er zijn nog veel meer mogelijkheden waaraan je die 0-meting kunt koppelen, dus kies wat voor jou belangrijk is.

ROI berekening

Vervolgens bepaal je doelwaarden: als een gebruiker een formulier invult of een bepaalde tijd op een website is, dan vertegenwoordigt dat een bepaald bedrag. Dat bedrag is vaak een gemiddelde. Stel dat er in je websitetekst een linkje zit waarop mensen moeten drukken. Als 10 procent van de klikkers ook echt klant wordt (en gemiddeld 500 euro uitgeeft), dan kun je dat specifieke linkje een doel meegeven van 50 euro. Zo kun je de ROI berekenen van je contentmarketing.

Als je het zo bekijkt, dan kun je ook inzien dat tekstschrijvers een belangrijke rol hebben. Elk linkje telt, maar dat niet alleen. Elk woord telt ook. Elk woord kan een klant aantrekken en afstoten. Hoewel dat in een mum van tijd gebeurt kan zijn, geldt dat niet voor de andere effecten van contentmarketing. Voordat je namelijk gezien wordt op Google en groeit, heb je geduld nodig. Elk nieuwe berichtje op je website heeft tijd nodig om de gevestigde orde te worden en makkelijk te kunnen worden gevonden. Hou dus ook bij wanneer je bepaalde content plaatst en meet pas na zes maanden je ROI om een realistisch eerste beeld te krijgen.

Wil je dus toch eerst zelf proberen om de teksten te maken, of het aan een collega overlaten, dan kan dat uiteraard altijd. Maar een tekstschrijver is vaak net even sneller: in schrijven, maar ook in het genereren van die felbegeerde, positieve ROI.

[Fotocredits - Andrii Yalanskyi © Adobe Stock]