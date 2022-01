Het ruige werkpaard van Toyota

Een puur werkpaard! Onverwoestbaar en oerdegelijk, zo zou je de Hilux van Toyota kunnen omschrijven. De Hilux maakte zijn debut in 1968 en rijdt nog steeds rond.

Onverwoestbaar vakmanschap De Toyota Hilux heeft in al die jaren een aardige reputatie opgebouwd. Betrouwbaar en oerdegelijk zijn termen die direct te linken zijn aan de Hilux. Het is dan ook niet voor niets dat veel partijen in Nederland en ver daarbuiten, kiezen voor een Hilux. Van Politie Nederland tot Rijkswaterstaat en van boswachters tot de plaatselijke hovenier. Allemaal bedrijven die stuk voor stuk gaan voor betrouwbaarheid en de sterke eigenschappen van de Hilux. Topgear heeft eens geprobeerd een Hilux te "vermoorden", zonder succes. Na een val van hoogte, brandstichting in de Hilux tot zelfs een nachtje parkeren in de zee, de Hilux startte na enkele eenvoudige ingrepen zonder gebruik van andere onderdelen of speciaal gereedschap.

Zo voelt de Hilux ook aan als je ermee onderweg bent, of je het asfalt verlaat en het ruigere terrein opzoekt. Robuust en degelijk en dat straalt deze Hilux ook uit. Ik moet er wel eerlijk bij zeggen, een standaard Hilux, wit zonder enige optie is maar een saaie bak om te zien. Zoals wij de Hilux reden, voorzien van het Invincible pakket, is het ineens een heel ander verhaal. Dan krijgt de Hilux dikke 18 inch velgen, een ruige grill samen met rondom matzwarte kunststof bumper delen en matzwarte buizen in de bak om de cabine te beschermen. Deze Hilux is ook voorzien van een laadbak "rolluik" om de bak met een slot af te kunnen sluiten.

Voor het ruige werk Deze Hilux is voorzien van een 2.8 liter 4 cilinder diesel motor. Deze motor produceert 204 pk en bereikt in iets meer dan 10 seconden de 100 km/u. Totaal overbodig natuurlijk die 0-100 km/u tijd maar toch het vermelden waard, ik bedoel deze kolos weegt ruim 2.200 kg. Dan is 500 nm koppel best lekker, zeker in het terrein. Aan deze motor hangt een heerlijke automatische versnellingsbak die de krachten netjes overbrengt. Ook een stukje off-roaden is geen probleem met deze configuratie. Je merkt wel dat, tijdens het rijden in de vierwiel modus, lage gearing, de versnellingsbak erg abrupt overschakelt. In de hoge gearing modus heeft de versnellingsbak hier geen problemen mee. Verder is de Hilux ook uitgerust met de sperdifferentieel wat een groot voordeel is bij het rijden door ruig terrein met modder of grote plassen.

Het is net een auto die Hilux Waar sommige bedrijfsvoertuigen nogal eens tekort schieten wat betreft comfort en luxe opties in de cabine, zit dat bij de Hilux wel snor. Stoelverwarming, lederen stoelen, stuurwiel bediening, automatische klimaatregeling en zelfs een lekker JBL geluidssysteem. Ook adaptieve cruise control behoort tot de opties in de Hilux. Dit samen met de hoge zitpositie maken het een comfortabele pick-up truck. Deze Hilux is ook nog eens voorzien van full LED koplampen met dagrijverlichting voor een flinke lichtopbrengst.

Wat kost dit werkpaard van Toyota? Wie er over denkt om een Hilux aan te schaffen zou eigenlijk altijd het Invincible pakket aan moeten kruisen. Dan komt die auto pas echt tot zijn recht. De Hilux is met een enkele cabine al verkrijgbaar vanaf 32.000 euro inclusief belastingen en bijkomende kosten. Wie nog even verder klikt in de optielijst zal het bedrag snel zien groeien. De Hilux zoals wij hem reden kost bijna 70.000 euro inclusief belastingen en bijkomende kosten. Nu is de Hilux natuurlijk zakelijk een stuk interessanter om te rijden en zullen de kosten aanzienlijk lager uitvallen.