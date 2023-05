Heb je Duits personeel nodig? Dit kan je helpen!

Ben je een onderneming in Duitsland begonnen? Dan kan het nog best lastig zijn om Duits personeel te werven. Nederlands personeel dat beschikbaar is voor een nieuwe uitdaging vind je gemakkelijk op LinkedIn. Maar Duitse werknemers zitten vaak niet of minder op LinkedIn. In plaats daarvan dien je gericht te werven binnen een social networking platform als XING, maar ook binnen je eigen Duitse netwerk.

Tips recruitment in Duitsland

Aan Duits personeel komen kan behoorlijk lastig zijn als je dit voor het eerst doet. Daarom hebben we een paar handige tips op een rij gezet om gemakkelijker te kunnen werven. Daarvoor heb je wel toegang tot XING, een uitgebreid eigen Duits netwerk nodig en dien je je te houden aan de geboden arbeidsvoorwaarden. Als dat niet lukt, kun je recruitment in Duitsland ook uit handen geven aan een wervings- en selectiebureau.

Werf gericht

We raden je altijd aan om zo gericht mogelijk te werven. Dat kan bijvoorbeeld door je aan te melden bij het digitale platform XING. Deze website kun je vergelijken met LinkedIn en je kunt er gemakkelijk adverteren als werkgever. Daarnaast kun je uiteraard contacten toevoegen of nieuw personeel werven. Een andere goede oplossing is het plaatsen van een vacature voor de Bundesagentur für Arbeit (het Duitse UWV).

Je kunt uiteraard ook als eerste stap in je eigen netwerk kijken. Als je al wat Duitse contacten hebt, kun je vragen of zij mensen kennen die nog een baan zoeken. Maar als je volledig nieuw bent als ondernemer in Duitsland, kun je uiteraard ook Gateway to Germany inschakelen om personeel te zoeken.

Houd je aan de arbeidsvoorwaarden

Heb je beschikbaar personeel gevonden? Dan is het goed om duidelijk te zijn in de communicatie en je te houden aan de arbeidsvoorwaarden. Zo vinden Duitse werknemers het niet prettig als je als werkgever je niet houdt aan de afspraak. Als je bij een advertentie een bepaald maandloon biedt, kun je daar niet over onderhandelen tijdens de sollicitatieprocedure. Nederlanders vinden dat vaak geen probleem, maar Duitsers vinden het een teken van een gebrek aan respect en vertrouwen.

Bovendien is het in Duitsland niet gebruikelijk om een contract voor bepaalde tijd te geven. Waar we in Nederland blij zijn met een jaarcontract, willen Duitsers het liefst een contract voor onbepaalde tijd. Ook als ze nog niet eerder bij dit bedrijf hebben gewerkt.

Bied een auto van de zaak aan

Ten slotte: als je een werknemer aanneemt die in een salespositie gaat werken, vertegenwoordiger wordt of wellicht je nieuwe directeur Duitsland is, doe je er goed aan om een auto van de zaak aan te bieden. Daarbij gaat het ook om aanzien. Het merk en de waarde van de auto doet er dus toe.