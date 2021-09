Goossens aan het werk om marketing te verbeteren

Corona heeft niet alleen het hybride werken gebracht, maar ook zijn we veel meer online gaan winkelen. Het is dan ook voor bedrijven verstandig om eens goed te kijken naar hun marketing. Goosens is dan ook gebruik gaan maken van Bloomreach Engagement om de conversieratio en klantloyaliteit te verhogen. Met de 360 view van de klant te gebruiken kan Goosens meer relevante informatie met hun doelgroep delen. Het wil ook hun bereik vergroten door meer relevante look-a-like consumenten te ontdekken en te besparen op marketingkosten door beter te segmenteren

Goossens is een van de toonaangevende digitale omnichannel meubelretailers in Nederland en heeft 21 winkels in heel Nederland, naast internationale webshops en winkels in België en Duitsland. Of klanten nu online of offline kopen, het doel van Goossens is dat de customer journey naadloos verloopt en het aankoopproces vereenvoudigd.

Marketingautomatisering en webpersonalisatie

“Bij Goossens geloven we dat onze meubelen waarde toevoegen aan de plek waar onze klanten kunnen ontspannen. De customer journey om onze meubels op die specifieke plek te krijgen, moet daarom net zo ontspannend zijn”, zegt Fabienne Geraedts, Director (Digital) Commerce. “Bloomreach Engagement gaat ons erbij helpen om een sublieme klantervaring te bieden, zodat nog meer klanten gelukkig kunnen leven. We zijn erg enthousiast over hun mogelijkheden voor marketingautomatisering en webpersonalisatie."

Door Corona investeren organisaties meer in offline en online customer experience

"Door Corona merken we in Nederland dat organisaties meer investeren in hun offline en online customer experience." legt Joshua Cantor (GM voor Bloomreach Nederland) uit. “Goossens krijgt nu voor het eerst automatisch inzichten in hoe ze voor een specifieke doelgroep een relevante campagne kunnen ontwerpen, waarna ze hun boodschap direct via kanalen zoals SMS, Whatsapp, e-mail, mobiele apps en hun online omgevingen kunnen verspreiden. Dit zal resulteren in op maat gemaakte (product) ervaringen die aansluiten bij de behoeften het individu.”