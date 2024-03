Eindhoven Airport heeft in ​Techonomy een nieuwe digitale partner

Eindhoven Airport kiest voor Techonomy als nieuwe partner in digital advertising, data en performance. Na een grondige aanbestedingsprocedure koos Eindhoven Airport onlangs Techonomy als haar digitale partner voor de komende jaren. Beide organisaties, gevestigd in Brainport regio Eindhoven, delen een sterke focus op vernieuwende technologieën en (online) innovatie. Techonomy gaat zich per direct inzetten om de online prestaties van Eindhoven Airport naar een nog hoger niveau te brengen.

Online ervaring

De kern van de samenwerking ligt in het optimaliseren van de online ervaring voor reizigers die gebruikmaken van de parkeervoorzieningen van Eindhoven Airport.

Bij Techonomy staat men te trappelen om alle expertise die ze daar in huis hebben in te zetten en samen met Eindhoven Airport de digitale ervaring van reizigers te gaan verbeteren.