​Edelman versterkt sectorleiderschap met nieuwe benoemingen in EMEA

Edelman, een van ‘s werelds grootste communicatie- en PR-bureau's, heeft verschillende mensen in de EMEA regio (Europa, het Midden-Oosten en Afrika) benoemd om het leiderschap van verschillende sectoren en praktijken te versterken binnen de sterkst groeiende klantenportfolio’s in de regio.



De benoemingen zijn een belangrijke stap voorwaarts in de ambitie van het bedrijf om hét communicatieadviesbureau te worden. Hiermee versterkt het bureau haar regionale expertise in belangrijke sectoren, waardoor zij in staat wordt gesteld om bedrijven en organisaties te voorzien van een volledig pakket aan internationaal geïntegreerde expertises.

Edelman Amsterdam

Ilse van Hartevelt, Corporate Managing Director bij Edelman Amsterdam, neemt ook de rol van Energy & Industrials Lead EMEA op zich. Ilse heeft meer dan 20 jaar internationale ervaring in de energie- en industriesector op het gebied van corporate communicatie, beleid en advies, en werkte tijdens haar loopbaan voor de sector in Brussel, Washington DC, Houston en Nederland. Ilse gaat leidinggeven aan de snelle groei van Edelman's regionale energieportfolio, met name op het gebied van energietransitie, duurzame energie en groene technologie.