​E-commerce specialist Experius treedt toe tot Happy Horizon

De van oorsprong Eindhovense bureaugroep Happy Horizon pakt flink door als het gaat om het uitbreiden van haar digital marketing agency. “We zijn bijzonder verheugd te laten weten dat het in e-commerce (Magento) development gespecialiseerde Experius uit Utrecht zich aansluit bij de groep”, laat CEO Walter van de Wege weten. Happy Horizon groeit hierdoor in korte tijd naar ruim 360 digital talenten in diverse branches en disciplines.



Forse stappen in e-commerce branche

Experius is geen onbekende in de markt van e-commerce oplossingen. Het Utrechtse bureau timmert al zo’n 10 jaar aan de weg en is uitgegroeid tot een team van 65 specialisten. Peter van der Reijden (Experius): “De consolidatie in de e-commerce branche is een feit. We merken dat klanten steeds meer zoeken naar een volledig geïntegreerd aanbod op het digitale domein. Zodat ze op elk moment in de klantreis de beste (online) winkelervaring leveren. Dankzij de brede marketing dienstverlening van Happy Horizon kunnen we nu een full service dienstverlening richting onze klanten realiseren. De doorslag om voor Happy Horizon te kiezen was echter de persoonlijke klik en gedeelde visie op o.a. cultuur die bij Happy Horizon wordt omschreven als ‘een warme familieman met topsportmentaliteit’. Dat past heel goed bij ons.”

Eerder werden al het Amsterdamse online marketing bureau Nochii Online Marketing en non-profit agency WWAV, eveneens uit Amsterdam, onderdeel van de groep. En zeer recent kwamen daar ook PauwR en Flashpoint uit Tilburg bij.

Nu breidt Happy Horizon verder uit naar Utrecht en kiest de groep heel bewust voor een e-commerce specialist. CEO Walter van de Wege van Happy Horizon: “We willen door heel Nederland sterk vertegenwoordigd zijn met onze groep. Zodat we dichtbij onze klanten staan en dat het voor onze teams makkelijk wordt om met elkaar samen te werken op verschillende locaties. We geloven heel erg in een lokale aanpak voor zowel onze klanten als onze digitale talenten. We willen hierbij graag doorpakken op het nog beter kunnen aanbieden van e-commerce oplossingen, met name op het gebied van strategie en development. En in dat plaatje past Experius perfect.”

Uitbreiding naar Utrecht

De Eindhovense bureaugroep is verheugd met de uitbreiding naar Utrecht. “Naast Amsterdam, Apeldoorn, Nistelrode, Tilburg en Eindhoven, nu dus ook vanuit Utrecht. Onze talenten zijn dus altijd in de buurt”, zegt een trotse Walter.

Happy Horizon werkt onder meer voor Quality Wellness Resorts, Shimano, Fatboy, Fontys Hogescholen, NHL Stenden, Pink Gellac, MSD, Roche, Grando, PSV, FC Utrecht, Continu, Sneakers, Beachlife, Center Parcs, de Woonspecialist, Pets Place, Luxaflex en Visitbrabant.