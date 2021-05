​PauwR en Flashpoint uit Tilburg kiezen voor Happy Horizon groep

Digital marketing groep Happy Horizon zet opnieuw een grote stap in de uitbreiding van hun bureaugroep. De Tilburgse bureaus PauwR (digital marketing) en e-commerce webdevelopment (Magento) bureau Flashpoint, sluiten zich vanaf deze maand aan bij de Happy Horizon groep. Happy Horizon voegt hiermee in korte tijd twee nieuwe bureaus toe aan haar groep.



Uitbreiding naar Tilburg

Eind vorig jaar werd al het Amsterdamse online marketing bureau Nochii Online Marketing overgenomen en begin dit jaar maakte de groep tevens bekend dat non-profit agency WWAV, eveneens uit Amsterdam, ook onderdeel geworden is van de groep.

Nu worden daar PauwR en Flashpoint aan toegevoegd. Beide bureaus zijn gevestigd in Tilburg en vallen onder dezelfde eigenaren. Samen vormen zij de ‘hub Tilburg’ vanuit hun eigen, rijksmonumentale kantoor in hartje centrum. Dave Pollaert (Flashpoint) en Pieter Voogt (PauwR) zijn enthousiast. “We waren op zoek naar een strategische partij met brede specialistische kennis om onze groei te kunnen faciliteren. We zijn gevallen voor de resultaatgerichte no nonsense aanpak en de gemoedelijke sfeer binnen Happy Horizon.”

“Onze klanten kunnen we hiermee op een nog breder gebied bedienen”, gaat Voogt verder. “Omdat wij vaak strategisch partner zijn voor onze klanten, adviseren we ook steeds vaker over het concept van een campagne of de techniek achter een website. Dat kunnen we nog beter doen nu we daarvoor ook specialisten binnen de groep kunnen aanhaken.”

Dave Pollaert, Managing Director van Flashpoint, is trots op deze grote stap voorwaarts voor het bureau dat hij in 2000 samen met zijn compagnon Coen Swaans oprichtte. “Onze klanten zijn de afgelopen jaren hard gegroeid. De webshops van o.a. Expert, Xenos, Trendhopper en Sportshop draaien inmiddels zeer stevige omzetten. Door ons aan te sluiten bij Happy Horizon krijgt onze kennis en capaciteit een dusdanige impuls dat we hen ook in de komende jaren op topniveau kunnen blijven bedienen.”

Top 5 van Nederland

De Happy Horizon groep heeft als stip op de horizon om te gaan behoren tot de top 5 digital marketing groepen van Nederland. Voor Walter van de Wege, CEO van Happy Horizon, past de toetreding van de twee bureaus in de strategie die er is uitgestippeld. “Het gaat hard, maar dat willen we ook. We vinden een goede geografische dekking in Nederland belangrijk voor onze lokale aanpak. Die lokale aanpak waarborgt namelijk de toegankelijkheid voor onze klanten en het teamgevoel bij onze talenten. De uitbreiding naar Tilburg is daarbij een logische stap.”

Specialistische kennis

Flashpoint staat bekend om hun specialistische kennis op het gebied van e-commerce oplossingen (Magento). “En e-commerce is voor ons een branche waar we als groep al heel sterk in zijn en daarom hier nog meer op willen inzetten. Dus naast de digitale talenten die we al in huis hebben en die we met PauwR toevoegen, voegen we ook de aanvullende en essentiële webdevelopment kennis van Flashpoint toe op het gebied van e-commerce marketing”, laat Walter weten.

Happy Horizon werkt onder meer voor Quality Wellness Resorts, Shimano, Fatboy, Fontys Hogescholen, NHL Stenden, Pink Gellac, MSD, Roche, Grando, PSV, FC Utrecht, Continu, Sneakers, Beachlife, Center Parcs, de Woonspecialist, Pets Place, Luxaflex en Visitbrabant.