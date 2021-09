DXC Technology en Lenovo gaan samenwerken met Dr. Peter Scott-Morgan

Dr. Peter Scott-Morgan , visionaire roboticawetenschapper en menselijk cyborg, is gediagnostiseerd met ALS en heeft deze diagnose gebruikt om zich te richten op onderzoek naar ALS. Hoewel zijn levensverwachting bij zijn diagnose 2 jaar was heeft hij reeds de dubbele tijd gehaald en hoopt hij minstens 80 jaar oud te worden. Hij is er volhardend in dat de geleerde lessen iedereen met een extreme handicap moeten helpen, zelfs als ze simpelweg door 'ouderdom' worden veroorzaakt.

Samenwerking

DXC Technology en Lenovo kondigen aan met dr. Peter Scott-Morgan en zijn filantropische stichting samen te gaan werken om geavanceerde technologische oplossingen te ontwikkelen die mensen met een handicap, chronische ziekte of andere lichamelijke beperking helpen bij het dagelijkse functioneren. Daarbij worden de nieuwste hardware, software en kunstmatige intelligentie (AI) geïntegreerd.

Verkennen van de grenzen van de technologie

Scott-Morgan, verkent de grenzen van de technologie om het leven te verlengen en te verrijken. Hij kreeg in 2017 de diagnose motorneuronziekte (MND) – ook bekend als amyotrofe laterale sclerose (ALS). Toen de eerste symptomen bij Scott-Morgan de kop opstaken, begon hij, met zijn vaste geloof in de grenzeloze mogelijkheden van de technologie, manieren te zoeken om de typische ziekteprogressie te keren. Scott Morgan’s visie is: “De kwetsbaren veiligheid te bieden, de machtelozen kracht en de ambitieuzen ontwikkeling.”

"De basis van onze samenwerking is een geloof in het onbenutte potentieel van technologie om je dromen waar te maken – ongeacht wie je bent, ongeacht je achtergrond, ongeacht je omstandigheden, ongeacht je ambities", zegt Scott-Morgan. Artsen vertelden hem aanvankelijk dat hij nog maar twee jaar te leven had. Nu heeft Scott-Morgan als zijn mantra: "we brengen hoop met AI en met robotica.”

Belangrijkste initiatieven

DXC en Lenovo leveren – in samenwerking met een team vrijwilligers en vooraanstaande technologen – hardware, softwareondersteuning, integratie en expertise in kunstmatige intelligentie. De belangrijkste initiatieven zijn:

Autonome, zelfrijdende rolstoelen ontwikkelen voor thuis en elders;

De personaliteit behouden met een avatar die snel en in fotorealistisch detail wordt weergegeven;

Gebruikmaken van 'augmented reality' (AR) als een gebruikersinterface die alleen met oogbewegingen wordt aangestuurd;

Versnellen van het creëren van digitale stemmen die emotie goed weergeven; en

Slimme technologie door een gehele woning toepassen om het leven van alle bewoners te verbeteren.

Naast het ontwikkelen van aangepaste oplossingen heeft Lenovo computerapparatuur geschonken voor het thuiskantoor van Scott-Morgan. "Het is onze verantwoordelijkheid om krachtige technologie zo toegankelijk mogelijk te maken en voor nieuwe mogelijkheden te zorgen", zegt Calvin Crosslin, Chief Diversity Officer bij Lenovo en algemeen directeur van de Lenovo Foundation "Dit is precies waarom we ons scharen achter het idee van slimmere technologie voor iedereen en ik ben Dr. Scott-Morgan dankbaar voor zijn uitnodiging om samen te werken en zijn buitengewone visie te delen."

DXC treedt op als technologie-integrator. DXC zet de mogelijkheden van de Enterprise Technology Stack in en brengt technologische knowhow en ervaring aan om te zorgen voor een naadloze en veilige integratie van infrastructuur, applicaties, analytics en technische oplossingen.

"Peter is een geweldige bron van inspiratie", zegt Steve Turpie, algemeen directeur EMEA bij DXC. " Het team van DXC biedt advies en ondersteuning om de vereisten, de doelarchitectuur en de technologische roadmap te bepalen. Ze zorgen meer bepaald voor de functionaliteit voor eye-tracking, virtuele toetsenborden, spraak en prestaties van avatars. Peter heeft met zijn stichting een onvermoeibare passie om ons uit te dagen in ons denken over de inzet van technologie om het leven van mensen en van de maatschappij in zijn geheel te verbeteren."

Dr. Peter Scott-Morgan

Dr. Peter Scott-Morgan: "Ik heb levenslang onderzoek verricht om mijn eigen toekomst te herschrijven - een uitzonderlijke meevaller! Maar veel belangrijker is dat we nu de kans hebben om de toekomst van miljoenen mensen - uiteindelijk miljarden mensen - te herschrijven door de geleerde lessen toe te passen om de kwetsbaren veiligheid te bieden, de machtelozen kracht en de ambitieuzen ontwikkeling. Ik wilde een manier om los te komen van mijn plots ongeschikte lichaam, om een vernietigende diagnose te overwinnen en om een nieuwe invulling te geven aan wat ‘terminale ziekte’ zou kunnen betekenen. Maar we kunnen iedereen helpen die zich minder bevoorrecht voelt. Ze kunnen als een feniks herrijzen! Met de buitengewone steun van mijn man Francis, ontelbare vriendelijke en briljante medewerkers en technologische voortrekkers als DXC en Lenovo, vind ik de eens zo sombere toekomst bijzonder rooskleurig."

Ontmoeting Scott-Morgan en Lenovo

Scott-Morgan kwam op 8 september bij Lenovo op het Tech World 2021 event om met Thorsten Stremlau, de directeur strategisch bedrijfsadvies bij Lenovo, te spreken over de gedeelde doelstellingen om slimmere technologie aan te bieden aan iedereen.

"Ik ben erg vereerd om met Peter te werken. Hij is een absoluut briljante wetenschapper en inspirerend man", zegt Stremlau, die aan het hoofd van de activiteiten van Lenovo staat. "We besteden veel aandacht aan meer toegankelijkheid en diversiteit bij Lenovo en dit is een uitzonderlijke kans om ervoor te zorgen dat onze innovatie een echt verschil maakt – voor zowel Peter en, naar ik hoop, vele anderen."