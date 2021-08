Recordbedrijfsresultaat voor Lenovo in 1ste kwartaal

In het eerste kwartaal van 2021 verdubbelt Lenovo hun netto-inkomen : een recordresultaat. Dit alles door de verschillende opportuniteiten die worden gecreëerd door versnelde digitalisering, intelligente transformatie en IT-upgrades in toestellen. infrastructuur en toepassingen die momenteel plaatsvind over de gehele wereld.

Lenovo greep deze kansen met beide handen aan en realiseerde een aanzienlijke verbetering van de winstgevendheid ten opzichte van vorig jaar: het inkomen vóór belastingen verdubbelde bijna tot US$ 650 miljoen (een stijging met 96%) en ook het netto-inkomen werd meer dan verdubbeld (een stijging met 119%), terwijl de nettowinstmarge uitkwam op 2,8%, de hoogste in vele jaren. In het eerste kwartaal stegen de inkomsten van de Groep opnieuw met 27% j-o-j tot 16,9 miljard dollar.

Vooruitblikkend ziet het bedrijf blijvende mogelijkheden voor duurzame groei en rendementsverbeteringen in zijn activiteiten in domeinen zoals verticale oplossingen, infrastructuuroplossingen, hoogwaardige pc's en aangrenzende niet-pc-apparaten zoals tablets, smartphones, embedded computing en andere slimme toestellen. Bovendien zal innovatie blijven bijdragen tot winstgevende, duurzame groei. Lenovo heeft de uitgaven voor R&D in het eerste kwartaal met 40% op jaarbasis verhoogd en zal de komende drie jaar verder investeren in innovatie en zijn investeringen in R&D verdubbelen.

Dit kwartaal rapporteert het bedrijf voor het eerst volgens de nieuwe bedrijfsgroepstructuur van Solutions and Services Group (SSG), Infrastructure Solutions Group (ISG) en Intelligent Devices Group (IDG) die eerder dit jaar werd aangekondigd.

Dit jaar sterke vraag door COVID-19-pandemie

"2021 blijft een jaar met meerdere industriefactoren die een impact hebben op het aanbod en de productie, waaronder de wereldwijde COVID-19-pandemie en de door de sterke vraag veroorzaakte tekorten aan onderdelen in de hele sector. Onze recordresultaten van dit kwartaal weerspiegelen onze voortdurende inzet om te voldoen aan de behoeften van de snel groeiende werk-, leer- en speel van-thuis-uit-economie. Al onze kernactiviteiten lieten een jaar-op-jaargroei optekenen, terwijl onze inkomsten uit diensten naar een nieuw record stegen. Nu de wereld zich blijft aanpassen aan de 'next reality', hebben we vertrouwen in het groeipotentieel op lange termijn van zowel toestellen, diensten als oplossingen, en streven we naar duurzame groei. Naast de recordkwartaalresultaten heeft Lenovo zijn duurzaamheidsstrategie in zowel de consumenten- als de B2B-segmenten versterkt, met name in belangrijke markten als gaming, tablets, diensten met toegevoegde waarde en slimme samenwerkingsoplossingen" aldus Maarten Guijt, General Manager Lenovo Benelux PCSD

"Dit kwartaal hebben we ons volledig hersteld van het negatieve effect dat Covid-19 vorig jaar had op de IT-infrastructuuractiviteiten. We blijven een zeer sterke groei vertonen, en ons marktaandeel bereikte een historisch hoogtepunt. Een belangrijke factor die onze groei in het eerste kwartaal heeft ondersteund, is de verzending en installatie van de nieuwe Nederlandse SuperComputer voor SURF. Een andere factor die bijdroeg aan onze groeicijfers is dat onze supply chain het erg goed blijft doen in vergelijking met de concurrentie, ondanks de wereldwijde schaarste aan componenten." Tina Borgbjerg - General Manager Lenovo ISG Benelux & Nordics

"Met de introductie van de 10e generatie moto g franchise in Q1, groeide onze de business voor de mobiele divisie van Lenovo (MBG). Een sterke factor hiervoor was onze groeiende aanwezigheid in retail, e-tail en de operator business. Bovendien hebben we onze B2B-proposities uitgebreid door samen te werken met andere business units van Lenovo in de Benelux. Met de onlangs aangekondigde motorola edge 20 franchise in het premium segment, verwachten we met veel partners een verdere groei in eigen marktaandeel te realiseren." Ruben Weenink - General Manager Lenovo MBG, Motorola Benelux