DJ Tom Trago vangt Amsterdams geluid voor Brompton Electric

Het is de eerste keer dat Brompton samenwerkt met een elektronische muziekproducent om de unieke geluiden van een stad te vangen. Bij stadsgeluiden denkt men vaak aan voorbijrazend verkeer of toeterende auto’s, maar wie goed luistert zal ontdekken dat iedere stad zijn eigen geluid heeft. De manier om dit zelf te ondervinden is om jouw woonplaats per fiets te verkennen. De Brompton Electric is de ideale stadsfiets. Door het bijzondere inklapmechanisme en compacte formaat neem je de fiets overal mee naar toe. Zelfs als je een stukje met het OV of de auto moet reizen.

Trago fietste de afgelopen weken op zijn Brompton Electric door de hoofdstad op zoek naar het eigen geluid van Amsterdam en verwerkte dit in een meeslepende track. De zes minuten durende track brengt de stad op innovatieve wijze tot leven en is te streamen via www.brompton.com.

Will Butler-Adams, CEO van Brompton Bicycles: ‘Door de pandemie, de klimaatveranderingen en alle andere wereldproblemen gaan we steeds bewuster leven en proberen we meer weloverwogen keuzes te maken. Met de Brompton Electric hebben we een product gecreëerd dat mensen moet inspireren om hun auto vaker te laten staan, minder vaak te reizen met het openbaar vervoer en weer op de fiets te stappen om hun eigen stad te herontdekken. De Brompton Electric brengt een beetje vreugde in je dag. Met de wind door je haar, glijden de geluiden van de stad langs je heen en kom je ook nog snel op je bestemming aan. Muziek kan je emoties versterken, waardoor de samenwerking met Tom Trago een logische stap voor ons was.’

Tom Trago, DJ, Producer Electronic Music: ‘Ik was direct enthousiast toen Brompton mij benaderde voor dit project. Als producer van elektronische muziek, met liefde voor de stad Amsterdam, was het echt geweldig om mijn stad opnieuw te leren kennen door te luisteren terwijl ik me verplaatste op de Brompton Electronic. In de track laat ik Amsterdam tot leven komen, zodat je altijd en overal van onze mooie hoofdstad kunt genieten.’