Bax levert bestellingen met DHL GOGreen-initiatief

Doel 0% emissie

Het GoGreen-programma van DHL heeft 0% emissie als doel. De vervoerder zet onder meer hoog in op elektrisch vervoer in de ‘last mile’, wat betekent dat de laatste kilometers naar de ontvanger emissievrij worden afgelegd. In 2025 moet dit het geval zijn. Daarnaast zijn er al diverse gasloze DHL-sorteercentra en bouwt het bedrijf alleen nog duurzame vestigingen. Daarnaast experimenteert het met vrachtwagens die rijden op hydrotreated vegetable oil en wordt het voor de consument steeds makkelijker om de bezorging van een pakket aan te passen. Dit laatste betekent dat er bijvoorbeeld gekozen kan worden voor levering op een veilige plaats rond het huis of bij een afhaalpunt, wat het aantal ritten vermindert en zodoende ook de CO2-uitstoot.

Compensatieprogramma

De CO2 die momenteel nog wel uitgestoten wordt, compenseert DHL met zijn GoGreen compensatieprogramma. Hier betalen zowel Bax Music als DHL aan mee. Het programma houdt in dat DHL investeert in uiteenlopende duurzame projecten. Zo werd er in 2020 een bos geplant in samenwerking met Trees for All. Online muziekwinkel Bax Music, die zo’n miljoen pakketten per jaar verstuurt, zet zich al langere tijd in voor duurzaam ondernemen. Het bedrijf maakt bijvoorbeeld gebruik van automatische inpakmachines om de pakketgrootte en de hoeveelheid opvulmateriaal te reduceren. Daarnaast is de hoofdvestiging in Goes voorzien van zonnepanelen en besteedt de winkel veel aandacht aan afvalscheiding in zijn magazijn en kantoren.

Verantwoordelijkheid

Jochanan Bax, algemeen directeur van Bax Music, is enthousiast: “Het is indrukwekkend wat DHL heeft opgezet met het GoGreen-programma. Dit was een samenwerking waar we geen nee tegen konden zeggen. Het kost ons € 0,01 per pakket, wat meer is dan je misschien denkt. Gezien het enorme aantal pakketten dat ons magazijn dagelijks verlaat, is dat op jaarbasis een flink bedrag. Dat hadden we ook in een nieuwe vestiging kunnen steken, om maar wat te noemen. Maar met zo’n groot bedrijf als het onze vind ik dat je een bepaalde verantwoordelijkheid hebt naar de samenleving. We moeten ons steentje bijdragen aan een leefbaar klimaat, daar heeft uiteindelijk iedereen baat bij.”