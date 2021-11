CO2 reductie door goederenvervoer per hyperloop

Als er tussen Noord- en Zuid Holland een hyperloop netwerk voor goederenvervoer gerealiseerd zou worden, dan levert dat voor het Nederlandse milieu een forse CO2 reductie op. Dat blijkt uit het haalbaarheidsonderzoek ‘Cargoloop Holland’ van Hardt Hyperloop in samenwerking met Antea, Balance, Royal HaskoningDHV en SCenergy binnen het Hyperloop Development Program. Behalve de lagere CO2-uitstoot zorgt de hyperloop ook voor een positie effect op de logistieke sector. Bovendien zullen dagelijks 1.100 vrachtwagens minder over de A4 rollen, waardoor de huidige capaciteit van de infrastructuur beter benut kan worden en extra capaciteit voor ander vervoer beschikbaar komt.

Regionale hyperloop kost 1,5 miljard

Klinkt goed, zeker in de tijd dat de hele wereldtop in Glasgow bij elkaar aan tafel zit om tot overeenstemming te komen welke maatregelen genomen moeten worden om de uitstoot van CO2 de komende 20 jaar met 30 tot 50 procent, wereldwijd, terug te dringen.

Uiteraard hangt er een stevig prijskaartje aan de ontwikkeling van een regionaal hyperloop netwerk, tussen Noord- en Zuid Holland. De kosten voor het project worden geraamd op zo’n 1,5 miljard euro. De vraag is natuurlijk wel hoe accuraat die ramingen zijn. Doorgaans blijken de daadwerkelijke kosten van infrastructuur projecten achteraf altijd een stuk hoger uit te vallen, maar dat is natuurlijk koffiedik kijken. Feit is dat er de afgelopen jaren in die regio veel meer geld gestoken is in de uitbreiding van bestaande infrastructuur dan de 1,5 miljard die de initiatiefnemers van het hyperloop project denken nodig te hebben.

Volgens de berekeningen van de studie kan de hyperloop over een periode van 30 jaar 600.000 ton minder uitstoot realiseren. Daarbij is ook rekening gehouden met de impact van de aanleg van de infrastructuur en bijbehorende hubs.