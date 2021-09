B&IS: eerste Asana Solution Partner in de Benelux

Om het thuiswerken of hybride werken effectief en efficiënt te kunnen beheren biedt B&IS een eenvoudig en snel te implementeren methode voor werkbeheer met inzet van het Asana platform. Toepassing van werkbeheer met een focus op individueel taakbeheer leidt tot een productiviteit die vergelijkbaar of beter is dan wat er op kantoor bereikt wordt. Dit wordt vooral gerealiseerd door het “werk om te werken” vergaand te minimaliseren.

Werk om te werken

Een recent wereldwijd onderzoek van de universiteit van Berkeley onder ruim 13.000 kenniswerkers toonde aan dat 60% van de reguliere werktijd hieraan wordt besteed. Onnodig overleg en het zoeken naar informatie zijn daarbij de grootste boosdoeners. Slechts 25 % van de tijd wordt besteed aan de kerntaken, het werk waarvoor men in principe wordt betaald. Een kleine reductie in het “werk om te werken” leidt dan ook tot enorme verbeteringen in productiviteit.

Voor groot en klein

De methode werkt voor zowel grote als kleine ondernemingen en kan daarnaast toegepast worden bij projecten of samenwerkingen tussen verschillende organisaties. Voor de ZZP'ers komt er vanaf begin oktober een speciaal ingericht platform dat naast werkbeheer ook online samenwerking met klanten en toeleveranciers mogelijk maakt.

In tegenstelling tot veelal ingrijpende verandertrajecten waarvoor het creëren van draagvlak in de organisatie de belangrijkste zorg is, kan het toepassen van het platform afgestemd worden op de bestaande werkroutines en geleidelijk worden ingevoerd. Dit maakt gewenning en acceptatie voor medewerkers gemakkelijk. Het gebruik van individueel taakbeheer brengt overzicht en rust.

Asana?

Asana is een toonaangevend platform en wordt gebruikt door miljoenen teams en organisaties in 190 landen. Het hoofdkantoor is gevestigd in San Francisco. Asana helpt organisaties hun werk te orkestreren, van kleine projecten tot implementatie van strategische initiatieven. De onderneming is opgericht in 2008 en staat genoteerd op de New York Stock Exchange.

