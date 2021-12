Axelio brengt Microsoft-specialismes onder één paraplu

De digitalisering van het mkb heeft de afgelopen anderhalf jaar een vlucht genomen. Hoewel technologie prachtige kansen biedt, is het voor veel ondernemers geen gesneden koek. Voor advies, implementatie en vaak ook beheer kloppen ze aan bij IT-partners, maar met het groeien van het aantal digitale oplossingen, groeit ook het aantal partners waarmee contracten moeten worden afgesloten. En wanneer er onverhoopt een issue de kop opsteekt, wordt er door die partners nog wel eens naar elkaar verwezen, waardoor je als ondernemer niet het gevoel krijgt gezien en geholpen te worden.



Veel nieuwe IT-oplossingen zijn nog nauwelijks bekend bij veel klanten en IT-partners, terwijl deze oplossingen voor veel MKB’ers veel waarde kunnen opleveren. Axelio wil specialisten op het gebied van Microsofttechnologie samenbrengen om klanten vanuit één loket te helpen bij hun business uitdagingen. “Daarin staat de dialoog en het luisteren naar de klant centraal”, zegt de CEO van de nieuwe groep, Frank van der Woude. Die vraag achter de vraag van klanten is reden voor Van der Woude om de parapluorganisatie Axelio op te richten. “Ik ben opgeleid als bedrijfseconoom, maar ben na mijn studie vrijwel direct in de ICT terechtgekomen. Mede ingegeven door mijn vader overigens, die in de directie van IBM Nederland werkte. Hij voorzag destijds dat bedrijven altijd met ICT te maken zouden hebben en dat deze bedrijfstak maatschappelijk en zakelijk een enorme impact zou gaan maken.” Via sales- en marketingfuncties klom Van der Woude op binnen de ICT-sector. Hij werkte bij multinationals, maar ook bij kleinere organisaties, in binnen- en buitenland. “De ervaring die ik op heb gedaan door veel met mensen uit andere culturen te werken, is heel waardevol”, zegt de Axelio-CEO. “Ik raad jonge mensen ook altijd aan om hun vleugels uit te slaan en over de landsgrenzen te kijken. Daar leer je enorm veel van.”

Ik deel graag mijn kennis en ervaring, maar wil zelf ook blijven leren - Frank van der Woude CEO Axelio

Motiveren en inspireren Eigenwijs en nieuwsgierig als Van der Woude is, besluit hij na het barsten van de dotcom-bubbel zélf een bedrijf te kopen, samen met een compagnon. Dat werd het voormalige Baan Business Systems, en het betekende zijn eerste kennismaking met de ERP-wereld. “Die overname was best een uitdaging, want het was een bedrijf met zo’n 500 medewerkers in 12 landen en dat moesten wij weer gezond zien te maken. Dat lukte ons binnen twee jaar”, zegt hij niet zonder trots. “Financieel gezien betekende het vooral snijden in de kosten en tevens focus aanbrengen, maar wat de crux voor het succes is geweest, was het weer motiveren van de mensen die er werkten. Om ervoor te zorgen dat zij weer trots konden zijn op het bedrijf waar ze voor werkten. Het is ons gelukt om in die organisatie veel nieuwe energie te creëren.” Dat typeert de ondernemer. Van der Woude is energiek, makkelijk toegankelijk en stelt zich graag op náást medewerkers. “Er staat dan wel CEO op mijn kaartje, maar ik ben niet meer of minder dan welke andere medewerker dan ook. Ik ben gewoon een collega, sterker nog, ik moet wat toevoegen voor de mensen.” Dat doet hij graag door mensen uit te dagen, te prikkelen en zaken die al jarenlang op een bepaalde manier gaan, ter discussie te stellen. Niet alleen intern, maar ook in het contact met klanten en mede-ondernemers werkt Van der Woude graag zo. Zakendoen met open vizier, noemt hij dat. “Ik wil graag mijn kennis en ervaring delen, maar vind het ook belangrijk om zelf iedere dag weer te blijven leren van anderen. Ondernemers helpen ondernemers Nadat hij de afgelopen jaren weer bij verschillende grotere organisaties werkzaam was, begon het toch weer te kriebelen om zelf te ondernemen. Samen met private equitybedrijf 5CS Capital Partners en oude bekende uit het Microsoft-partnerkanaal Joop van Voorthuijsen besloot Van der Woude om zijn blik weer te richten op de markt die hij tien jaar geleden verlaten had: het Microsoft-business applicatiedomein. “We zagen dat die markt nog steeds heel gefragmenteerd is met veel kleine partijen die puntoplossingen leveren. Maar tegenwoordig gaat bijna alles naar de cloud en kunnen systemen veel beter met elkaar samenwerken. Dat zorgt voor vragen vanuit de klant, want die zien de mogelijkheden wel, alleen kan de markt dat niet zo makkelijk leveren. Want een leverancier levert vaak één oplossing, en wanneer je als klant dan door wilt pakken en wilt uitbreiden naar een aanpalende oplossing, moet je vaak met weer een andere partij in zee." Als ondernemers – de partners in 5CS hebben ook een achtergrond als bedrijfseigenaar, een belangrijke reden voor Van der Woude om juist met deze investeerder in zee te gaan – zagen ze kansen om een betere propositie te bouwen waarbij klanten niet met losse bouwblokken opgezadeld worden, maar een complete oplossing tot hun beschikking krijgen, zonder dat ze daarvoor als mkb-ondernemer zaken hoeven doen met grote concerns.

Technologie is een middel tot een nieuwe, efficiëntere manier van samenwerken.

Visie toetsen Het buy-and-build-principe wordt al langer toegepast in de markt voor Microsoft-oplossingen waardoor er de laatste jaren verschillende groepen van samenwerkende partners zijn ontstaan. Toch zag Van der Woude kans om zich met zijn nieuwe groep te onderscheiden. “Vaak zie je dat bedrijven worden overgenomen en vrij snel worden geïntegreerd waardoor ze hun eigen identiteit verliezen. In mijn visie is die identiteit juist de kracht van een onderneming en ligt daarin de meerwaarde. Binnen Axelio behouden de werkmaatschappijen dan ook hun eigen label en cultuur. Sterker nog, die proberen we juist te versterken, omdat we zien dat dit niet alleen helpt in de relatie met bestaande en nieuwe klanten, maar ook bij het aantrekken en behouden van medewerkers.” De visie die Van Voorthuijsen, Van der Woude en de investeerders van 5CS hadden, werd de afgelopen anderhalf jaar stevig getoetst in de markt. “Je kunt nog zulke mooie plannen hebben, maar als de markt er niet op zit te wachten, heeft het weinig zin”, glimlacht Van der Woude. Hij heeft talloze gesprekken gevoerd met ondernemers, zowel klanten als Microsoft-partners. “Ik wilde weten of zij de uitdaging die wij zagen, ook zo ervaarden. En hoe zij zich geholpen zouden voelen.” Uit deze gesprekken kwamen de eerste twee acquisities voort, van CRM-specialist Pixelzebra en ERP-specialist Xperit. Klanten ontzorgen met één loket Voor klanten gaat Axelio een ‘one-stop-shop’ bieden waarin alle Microsoft-oplossingen zijn vertegenwoordigd. “Op deze manier kunnen we klanten ontzorgen, doordat we de volledige suite van Microsoft – nog steeds de meest-gebruikte software binnen het mkb – kunnen bieden. De kracht ligt niet zozeer in het implementeren van een softwarepakket, maar doordat wij als regiepartij het centrale aanspreekpunt zijn voor klanten, kunnen we de vraag áchter de vraag stellen. Er zijn genoeg organisaties die vragen om specifieke oplossing, maar wanneer we ons verdiepen in die klant, zijn uitdagingen en behoeften, komen we soms tot heel andere mogelijkheden. Uit systemen haal je de winst niet, het gaat erom een nieuwe manier van efficiënt (samen)werken te zoeken en technologie is daarvoor een middel.” Bovendien biedt een samenhangend platform van oplossingen de mogelijkheid om waardevolle informatie uit data te halen. Dat kan bijvoorbeeld met een goed BI dashboard maar er zijn ook al heel veel mogelijkheden voor robotisering, machine-learning en AI die voor mkb’ers ook echte waarde kunnen leveren. Vrijwel alle mkb-ondernemers hebben ontzettend veel data in hun systemen zitten, maar worstelen ermee hoe ze dit in relevante informatie kunnen omzetten zodat het bijvoorbeeld als strategisch kompas kan dienen. “Wanneer je een centrale regiepartij hebt die achter de voordeur alle specialismen in huis heeft die ook nog eens constructief samenwerken, kun je voor de klant mooie dingen doen.” Alles draait om samenwerking Snelle meerwaarde leveren aan klanten is een belangrijke component in de visie van Van der Woude. “We kennen allemaal de verhalen van uit de klauwen gelopen ERP-implementaties. Dit is vaak genoeg vergeleken met het uitvoeren van open-hart-operatie terwijl de patiënt een marathon aan het rennen is. Maar door de toename van standaardisatie en de rijkheid van functionaliteit in de huidige platformen is dit gelukkig bijna verleden tijd. Naast standaardisatie van functionaliteit betekent standaardisatie ook zorgdragen voor kortere implementatietijden en snellere klant-onboarding. Ook hier valt door standaardisatie van werkwijze veel winst te behalen. Van der Woude: "We kunnen nu veel sneller en effectiever onze klanten bedienen, waardoor zij hun groei kunnen versnellen. Maar ook de partners die binnen Axelio met elkaar gaan samenwerken, kunnen rekenen op verschillende voordelen. Zo kunnen zaken als finance, (online) marketing, HR en vooral recruitment gedeeld worden. Recruitment en online marketing zijn van levensbelang om te kunnen groeien, maar niet iedere organisatie heeft de kennis of het budget om dit goed in te zetten. Wij kunnen dit centraal voor alle werkmaatschappijen inrichten. Maar ook cross-selling vanuit een gedeelde klantenbase biedt kansen voor de partners en dat is waar we de meeste waarde creëren voor onze klanten".

Behoud van cultuur en identiteit van partners is cruciaal voor succes.

Basis voor overname is vertrouwen en gedeelde visie

Inmiddels hebben twee Microsoft-partners zich aangesloten bij Axelio. Basis voor de overname is vertrouwen en een gedeelde visie. “De ondernemers verkopen hun bedrijf aan Axelio”, vertelt Van der Woude, “maar wat ik ontzettend belangrijk vind is dat het ondernemerschap, het pionieren, zo goed mogelijk in ons DNA blijft gewaarborgd.” Dat is dan ook de reden dat de werkmaatschappijen onder hun eigen label blijven opereren en dat ze niet samengevoegd worden, maar hun eigen identiteit blijven behouden. “De ondernemers die hun bedrijf hebben verkocht, investeren ook weer in Axelio. Dat doen ze alleen als ze geloven in dit initiatief en als ondernemers gezamenlijk willen optrekken om dit tot een succesvol bedrijf te maken. Ik zie Axelio dan ook als collectief van organisaties met een gedeelde visie en gemeenschappelijk belang.” Vooral ook het behouden van de unieke bedrijfscultuur van iedere separate organisatie is van belang voor Van der Woude. “Vaak zie je dat bij relatief kleine bedrijven mensen werken die hier specifiek voor hebben gekozen. Die willen niet bij een multinational werken, maar voelen zich juist heel prettig bij de familiaire sfeer en dynamiek die in dit soort bedrijven heerst. Ik vind het cruciaal om dat gevoel te borgen en te behouden, want juist die cultuur is vaak de kracht van het bedrijf. Iedereen is belangrijk om het verschil te maken voor de organisatie en de klant. De werkmaatschappijen behouden dus hun eigen naam, hun eigen cultuur en hun eigen identiteit, maar gaan samenwerken onder de paraplu van Axelio. Op die manier kunnen we onderling van elkaar leren en elkaar helpen en versterken, terwijl de klant één aanspreekpunt heeft.” Verder uitbreiden Voor Van der Woude is Axelio succesvol wanneer klanten tevreden zijn. “Dat ze denken: ‘Wauw, we werken nu met een partij die meer doen dan alleen een systeem leveren’. Dat ze zich echt geholpen voelen in hun digitale reis en zien dat ze efficiënter en beter werken. Dat ze Axelio zien als partij die daadwerkelijk met ze meedenkt en niet alleen een oplossing naar binnen komt schuiven. Als we die bevestiging krijgen, dan doen we het in mijn ogen goed.” En om daar te komen, wil hij het bedrijf steeds verder uitbreiden met bedrijven die een sterke positie hebben in een specifieke vertical aangevuld met bedrijven die Microsoft-specialismes aan de groep toevoegen, van Workplace Management en cybersecurity tot BI en meer. “Daarom blijven we veel gesprekken voeren in de markt. En wanneer we een bedrijf tegenkomen waarmee het klikt, die dezelfde visie deelt en herkent hoe we elkaar kunnen helpen, komen daar vanzelf mooie overnames uit voort”, verwacht Van der Woude. “Dat kenmerkt onze insteek. We willen niet met een grote zak geld zwaaien, maar we willen kennis en ervaringen uitwisselen. Samenbouwen aan een mooi bedrijf waar iedereen trots op is; de ondernemers, de medewerkers én de klanten.”