​Audio- en videomateriaal voor iedereen toegankelijk door Amberscript

Amberscript zet audio en video om in ondertiteling en tekst zodat deze voor iedereen toegankelijk zijn. Hiermee biedt Amberscript een ondertiteloplossing voor (overheids)instellingen die wettelijk verplicht zijn hun audio- en videomateriaal toegankelijk te maken voor doven en slechthorenden. Endeit Capitaal hielp Amberscript om 8 miljoen aan kapitaal binnen te halen om hun missie te verwezenlijken : het toegankelijk maken van audio- en videomateriaal voor iedereen wereldwijd door het bieden van accurate, snelle, makkelijke en veilige softwareoplossingen.



De financiering van de Serie A-ronde werd geleid door Endeit Capital (o.m. Hubs en BUX), een toonaangevende Nederlands-Duitse participatiemaatschappij die is opgericht door voormalig bestuurders van mediabedrijf Endemol. Hiermee wordt het potentieel van Amberscript’s technologie in de media-industrie bevestigd.

Combineren van AI en transcribenten en ondertitelaars

Amberscript streeft ernaar om taal voor iedereen wereldwijd toegankelijk te maken. Het bedrijf combineert industrie-specifieke AI-spraakherkenningsengines met de inzet van transcribenten en professionele ondertitelaars. Door deze combinatie produceert Amberscript ondertitels met de hoogste nauwkeurigheid die bovendien achter keer sneller worden geleverd dan via traditionele, handmatige methoden.

Dit aanbod is van groot belang voor de vele mediabedrijven, overheden en onderwijsinstellingen, zoals universiteiten, die wettelijk verplicht zijn om hun audio- en videomateriaal toegankelijk te maken voor doven en slechthorenden1 . Deze regelgeving, die zich richting 2025 verder zal uitbreiden in het private domein2 en zal gaan gelden voor alle bedrijven, maakt het voor steeds meer bedrijven noodzakelijk om hun audio- en videomateriaal, maar bijvoorbeeld ook hun websites, digitaal toegankelijk te maken voor mensen met een auditieve of visuele beperking. Een groep die anders wordt uitgesloten van gebruik.

Amberscript

Amberscript is opgericht door Peter-Paul de Leeuw, Thomas Dienste en Timo Behrens, die alle drie geloven in de kracht en noodzaak van digitale toegankelijkheid en diversiteit. Amberscript heeft dan ook werknemers met meer dan twintig verschillende nationaliteiten, die meer dan 25 talen spreken. Met de strategische steun van Endeit Capital zal het bedrijf verder investeren in innovaties waarmee zij audio- en videomateriaal op een accurate, snelle, makkelijke en veilige manier voor iedereen toegankelijk maken

Peter-Paul de Leeuw, oprichter en CEO van Amberscript, legt uit: "Onze missie bij Amberscript is altijd duidelijk geweest: ondertitels en transcripties van hoge kwaliteit leveren om alle audio toegankelijk te maken. Aangezien een gemiddelde universiteit dagelijks meer dan 50 uur video produceert, is het fysiek onmogelijk om de benodigde hoeveelheid ondertitels op een volledig handmatige manier te transcriberen en van opmaak te voorzien. Daarom hebben we met de beste mensen de afgelopen drie jaar de beste technologie ontwikkeld om dit proces zo veel mogelijk te automatiseren en optimaliseren. Nu zijn we klaar om sneller door te schalen."

Klanten als overheden, universiteiten, televisieomroepen

Amberscript is al goed op weg om die missie te vervullen. Het bedrijf, actief sinds 2018, rekent verschillende takken van zowel de Nederlandse als de Duitse overheid, universiteiten, publieke televisieomroepen en bedrijven als Company Webcast en Puma tot zijn klanten. Vorige maand kondigde het team hun nieuwste innovatie aan, AI-ondertitelopmaak: in-browser worden transcripten (ruwe tekst, zonder interpunctie) automatisch omgezet naar ondertitels (tekst opgemaakt tot leesbare ondertitels). Amberscript trainde dit algoritme met ondertitels uit duizenden uren bestaande video. Hiermee voldoet de techniek zelfs zonder enige manuele interventie aan de normen die worden gesteld door bedrijven als Netflix en de BBC.

Hubert Deitmers, Managing Partner bij Endeit Capital, ligt verder toe: "In mijn tijd bij Endemol zag ik hoe snel de veranderingen in de sector gaan op het gebied van ondertiteling en toegankelijkheidsoplossingen. De ontwikkelingen in deze industrie gaan ook vandaag de dag nog razendsnel dankzij de grote vooruitgang op het gebied van kunstmatige intelligentie. De AIondertitelingstechnologie van Amberscript heeft nu al een leidende positie in Europa. Het team heeft het talent en de ambitie om marktleider te worden. Het potentieel binnen de media-industrie is enorm."

Strategie om Scale-ups te ondersteunen

De investering van Endeit Capital in Amberscript maakt deel uit van de strategie van het bedrijf om scale-ups in heel Europa te ondersteunen en volgt op Endeit Capital III, het fonds van € 250 miljoen euro dat in april werd gesloten. Deze nieuwe Serie A-financiering, in combinatie met de ervaring van Endeit in het uitbreiden en internationaliseren van activiteiten, zal Amberscript op weg helpen het nummer één ondertitel- en transcriptiebedrijf van Europa te worden.