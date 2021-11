​Waarom er geen USB-poorten in de nieuwe Tesla's zitten

Het gaat om nieuwe Model 3- en Model Y-bolides, zo schrijft Electrek . Het opvallende is dat eigenaren er pas achterkomen wanneer ze de auto ophalen: Tesla schijnt hierover niet actief te hebben gecommuniceerd. Het heeft inmiddels wel aangegeven wat de reden van de missende USB-poorten is, namelijk dat chiptekort.

We wisten al dat Elon Musk en consorten al een tijdje Tesla’s leveren die niet helemaal zo compleet zijn, omdat er simpelweg onvoldoende chips zijn om al die auto’s mee te produceren. Daar is nu een onderdeel bijgekomen, want er rollen nu al een paar dagen Tesla’s van de band zonder USB-poorten.

Ook in de automotive tak zien we meer problemen met chips. GM en Ford schijnen er complete productielijnen door te hebben stilgelegd, BMW heeft zijn aanraakschermen uit zijn nieuwe modellen gehaald en GM heeft draadloos opladen en brandstofmanagementmogelijkheden uit de auto’s gehaald om deze toch te kunnen uitleveren.

Sony heeft er last van met zijn PlayStation 5-consoles, Nintendo heeft de productie van zijn Switch al naar beneden moeten schroeven en de nieuwe Valve Steamdeck is ook al uitgesteld door dat chiptekort. Het vervelende is dat de kans aanwezig is dat we meer gaan betalen voor onze gadgets, met zoveel schaarste op de markt. Of we krijgen het alternatief: apparaten die van minder chips gebruikmaken. Ook dit is al bij andere fabrikanten gespot, namelijk een bepaalde type PlayStation 5 .

Het moet allemaal slim

We zijn bang dat we straks elke dag wel artikelen kunnen schrijven over producten die duurder zijn, uitgesteld worden of onderdelen missen door dat chiptekort, dat toch vooral alles te maken heeft met het coronavirus en het feit dat er alleen maar meer en meer vraag naar chips is gekomen, hoe meer we willen dat de meest eenvoudige producten ‘slim’ worden en auto’s zelfs ‘zelfrijdend’.

Het is wel een tegenvaller, als je in je hypermoderne bolide van Tesla zoiets handigs als USB-C-poorten mist. Ze zijn afwezig in het middenconsole voorin en achterin. Ook zou de draadloze oplaadmogelijkheid van de auto niet werken. Dat is allemaal erg vervelend, zeker omdat er niet van tevoren over is gecommuniceerd. Een Tesla is geen goedkope auto en staat juist bekend om al zijn moderne snufjes: dat deze poorten dan missen, dat valt dus wel op.