Tweede verhoging laadtarief Eneco Mobility dit jaar

De eerste maand van 2023 is nog niet voorbij, maar Eneco Mobility (ANWB laadpas) heeft al de tweede verhoging van de elektriciteitstarieven voor het opladen van elektrische auto’s van dit jaar gepland. Als we de prijsverhoging van eind november meetellen is het zelfs al de derde in drie maanden. Het ‘goede’ nieuws is dat de prijsverhoging alleen geldt voor AC-laadpunten, de zogenoemde ‘langzaam laders’. Die tarieven gaan op 1 februari met 5 cent per kWh omhoog, naar 57 cent per kWh. Op 1 januari was er al 1,5 cent bijgekomen.

Met deze prijsverhoging is AC-laden bij Eneco Mobility nu duurder dan bijvoorbeeld het tarief dat Shell Recharge berekent. Daar betaal je voor 1 kWh sinds 1 januari 55 cent.

Tarief voor snelladen nu (nog) niet omhoog

De tarieven voor opladen bij ‘snelladers’ (DC) blijven vooralsnog onveranderd. Die waren op 1 januari, los van de BTW-verhoging (het einde van de tijdelijk verlaging vanwege de energiecrisis) nog met 2 cent gedaald. Op dit moment betaal je voor een kWh bij Eneco Mobility dus 90 cent. Ook dat is duurder dan concurrent Shell Recharge waar snelladen op dit moment 83 cent per kWh kost.

Tarieven AC en DC laden kruipen naar elkaar

Natuurlijk, de tarieven voor snelladen zijn overal duurder dan de kWh-prijs voor AC-laden. Dus, als de inkoopkosten voor energie stijgen, dan ligt er bij de hogere laadtarieven iets meer marge om ‘mee te spelen’. Zo kan het dus gebeuren dat, in het voorbeeld van Eneco, de kWh-tarieven voor AC en DC laden na de prijsverhogingen van 1 januari 6,5 cent dichter naar elkaar gekropen zijn. Een bijzondere ontwikkeling.

Van de andere kant kost de inkoop van een kWh elektriciteit voor een AC-lader natuurlijk even veel als voor een DC-lader. Dat het tarief voor snelladen aan de laadpaal doorgaans een stuk hoger ligt, heeft ook t maken met het feit het aanleggen en exploiteren van snelladers duurder is.