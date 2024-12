Tips: zo ga je veilig de weg op in winterse omstandigheden

Afgelopen weekend was het door de start van de kerstvakantie lekker druk op de routes naar de verschillende populaire skigebieden. Koudere temperaturen en winterse omstandigheden brengen soms ook wat meer uitdagende rijomstandigheden met zich mee. Veilig de weg op in de winter begint echter met een goede voorbereiding. Als je deze eenvoudige richtlijnen en tips volgt, ga je goed voorbereid de weg op.

Weerbericht

Voor vertrek is het altijd goed om even kort het weerbericht te checken en eventueel je reisplannen aan te passen bij voorspellingen van sneeuw of ijs. Vertrek eerder of later om drukte te vermijden en verplaats nachtelijke ritten naar overdag, wanneer het zicht beter is en je sneller toegang hebt tot pech hulp.

Auto winterklaar

Daarnaast is het ook verstandig om je auto winterklaar te maken. Je voertuig voorbereiden op rijden in winterse omstandigheden?

1. Ruitenwissers: Controleer of je ruitenwissers goed functioneren. In sommige regio’s zijn speciale ruitenwissers voor sneeuw effectiever.

2. Antivries: Laat je antivries (koelvloeistof) controleren door een monteur om te zorgen dat deze bestand is tegen mogelijk lagere temperaturen (onder 0).

3. Banden: Zorg ervoor dat je banden de juiste spanning hebben. Zowel over- als onderinflatie vermindert de grip op de weg. In sneeuwrijke gebieden zijn winterbanden onmisbaar (of zelfs verplicht); ze bieden betere tractie dankzij hun speciale samenstelling en profiel. Overweeg dan ook zeker om sneeuwkettingen mee te nemen.

4. Brandstof: Houd je brandstoftank altijd minstens halfvol. Dit helpt vochtproblemen te voorkomen en voegt extra gewicht toe, hetgeen de stabiliteit weer ten goede komt.

5. Extra gewicht: Bij achterwielaangedreven voertuigen kan extra gewicht in de kofferbak de tractie verbeteren. Zorg ervoor dat dit goed is vastgezet om verschuivingen tijdens het rijden te voorkomen.

Ken je auto en de remmen

Auto’s met ABS (antiblokkeersysteem) en traditionele remsystemen lijken in gewone situaties vergelijkbaar, maar verschillen bij een noodstop. Bij traditionele remmen, vaak op auto’s van vóór 2004, moet de bestuurder de rem op- en afpompen om blokkering te voorkomen, en de rem loslaten om te sturen.

Bij ABS kan het rempedaal volledig ingedrukt blijven, terwijl het systeem automatisch pompt en de stuurkracht behouden blijft. ABS maakt remmen en sturen tegelijk mogelijk, maar het is geen wondermiddel. Als ABS ingrijpt, vertraag dan, want dit betekent dat je sneller rijdt dan de omstandigheden toelaten.

In de toekomst zal Crash Imminent Braking standaard zijn, maar basisveiligheidstips blijven relevant om toch veilig de weg op te gaan. Houd je beide handen aan het stuur en stuur in de richting waarin je wilt gaan. Bij een handgeschakelde transmissie moet je voorzichtig zijn met abrupt terugschakelen, omdat dit de balans kan verstoren en je in een slip kan geraken.