Tesla wint weer een Autopilot rechtszaak

Enkele weken geleden werd bekend dat Tesla zich voor de rechter moest verantwoorden vanwege een dodelijk ongeluk in 2019. De chauffeur van een Model 3 had de Autopilot (Full Seld Driving software) van zijn Tesla ingeschakeld toen de auto na een tijdje ineens, met meer dan 100 kilometer per uur, van de weg raakte, crashte en in brand vloog. De bestuurder kwam daarbij om het leven. Tesla verdedigde zich onder andere door te claimen dat niet met zekerheid bepaald kon worden of de Autopilot ten tijde van het ongeval ingeschakeld was.

Jury had vier dagen nodig om tot een vonnis te komen

De rechtszaak diende in september en deze week is de jury, na vier dagen van beraadslagingen, met een vonnis gekomen. Tesla werd niet schuldig bevonden. Dat wil zeggen, de jury vond dat er geen bewijs was voor de tenlastelegging dat het ongeluk veroorzaakt was door een fabricagefout in het voertuig. Het is de tweede keer dat Tesla een ‘Autopilot ongeval’ zaak wint dit jaar.

Bij de vorige zaak, aangespannen door een Model S eigenaar die gewond raakte toen zijn Tesla ineens van de weg raakte terwijl de Autopilot geactiveerd was, gaf Tesla aan eigenaren van hun voertuigen voortaan duidelijk erop te wijzen dat chauffeurs te allen tijde het stuur moeten vasthouden en zelf ook op de weg en het verkeer moeten letten.

Nog meer Autopilot zaken en onderzoeken

Daarmee is het juridische geharrewar rondom Tesla en haar Autopilot overigens nog (lang) geen verleden tijd. Er lopen nog meer zaken, onder andere over het gebrekkige ontwerp van het systeem, waardoor er misbruik van gemaakt kan worden. Denk aan de ‘hack’ met het flesje water aan het stuur waardoor de Autopilot denkt dat de chauffeur het stuur, zoals verplicht is, vasthoudt terwijl dat niet zo is.

Intussen loopt ook nog een ‘Autopilot’ onderzoek van National Highway Traffic Safety Administration (NTSA) naar aanleiding van een tiental ongelukken waarbij Tesla’s tegen stilstaande hulpvoertuigen botsten. En het Amerikaanse ministerie van Justitie is bezig met een strafrechtelijk onderzoek naar Tesla’s claim dat haar voertuigen zelf kunnen rijden.