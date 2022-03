Tesla verhoogt prijzen van alle modellen

En dus gaan de prijzen van nieuwe Tesla’s nu, afhankelijk van het model, met vijf tot tien procent omhoog. Vooralsnog alleen in de VS, maar de kans dat deze prijsverhoging ook hier in Europa en de rest van de wereld voelbaar gaat zijn, lijkt groot. Daarbij moet wel gezegd worden dat Tesla haar prijzen hier eind vorig jaar ook nog naar boven bijgesteld heeft, al ging daar toen ook al een Amerikaanse prijsverhoging aan vooraf.

Het was wel al een beetje te verwachten dat Tesla de prijzen van haar modellen zou verhogen. Ten eerste heeft ook die fabrikant, zoals de hele Automotive industrie – en sinds de oorlog in de Oekraïne de hele wereld – last van inflatie en een tekort aan onderdelen. Daarnaast ziet de EV-fabrikant de vraag naar nieuwe Tesla’s, onder druk van de omhoogschietende brandstofprijzen, fors toenemen.

Nieuwe prijskaartjes in de VS

Na de prijsverhoging kost de goedkoopste Tesla, de achterwiel aangedreven Model Y nu 46.990 dollar in de VS. Dat is 2.000 dollar meer dan ‘gisteren’. De overige modellen worden allemaal tussen de 2.500 en 12.500 dollar duurde. Waarbij de grootste prijsstijging uiteraard voorbehouden is aan de meest luxe en uitgebreide Tesla, de Model X met Tri Motor. Die kost nu 138.990 dollar (dat was 126.490).

De volledige Tesla prijslijst per 15 maart (in de VS):

Model 3 Rear-Wheel Drive: van $44,990 voor $46,990

Model 3 Long Range: van $51,990 voor $54,490

Model 3 Performance: van $58,990 voor $61,990

Model Y Long Range: van $59,990 voor $62,990

Model Y Performance: van $64,990 voor $67,990

Model S Dual Motor: van $94,990 voor $99,990

Model S Tri Motor: van $129,990 voor $135,990

Model X Dual Motor: van $104,990 voor $114,990

Model X Tri Motor: van $126,490 voor $138,990

Via